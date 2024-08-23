Sekizli Vinç, Ar-Ge çalışmaları ile yeni ürünler geliştiriyor
Vinç sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Sekizli Vinç, Ar-Ge çalışmaları ile yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor.
Konya’da 1987'den bu yana çeşitli kaldırma elemanları üretimi yaptıklarını vurgulayan Sekizli Makine ve Vinç Sanayi İdari İşler Direktörü Mustafa Özkurtlak, “Ana ürün portföyümüz arasında tavan vinçleri, portal vinçler ve pergel vinçler yer almakta. Kalite odaklı bir firma olarak her geçen gün kendimizi yeniliyoruz ve vinç sektöründeki değişikliklere öncülük ederek bu değişiklikleri bünyemizdeki üretimlere uyarlayarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.
“Stratejik adımlarla güçlü bir performans sergiliyoruz”
Bu yılın ilk yarısındaki satış ve ciro verilerinin 2023 yılının aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdiği bilgisini veren Mustafa Özkurtlak, “Bu dönemde büyük projeler ve yeni iş fırsatları ile güçlü bir performans sergiledik.
Genel olarak, büyüme trendimizi sürdürdük ve piyasa koşullarına uygun stratejilerle başarılı bir ilerleme kaydettik. 2023 yılı, firmamız için oldukça olumlu bir dönem oldu. Satış ve kiralama tarafındaki ciromuz, 2022'ye göre belirgin artış gösterdi. Bu artış, hem yeni projeler hem de mevcut müşteri ilişkilerindeki güçlenme sayesinde gerçekleşti. Yıl boyunca stratejik adımlar ve verimli operasyonlar sayesinde güçlü bir performans sergiledik” şeklinde konuştu.
İhracat potansiyelinde her yıl artış kaydettiklerini vurgulayan Özkurtlak, “Sekizli, 2002 yılında ihracat faaliyetlerine başladı ve bugüne kadar 47 ülkede 10 binden fazla projeye imza attı. İhracat yaptığımız ürünler arasında tavan vinçleri, portal vinçler ve pergel vinçler bulunmaktadır” dedi. Öte yandan, firmalarının dört Ar-Ge projesi üzerinde çalışma yaptığını açıklayan Mustafa Özkurtlak, “Yeni ürünlerimizi geliştirirken, kalite ve fiyat dengesini en üst seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Bu, pazardaki diğer ürünlerle karşılaştırıldığında bize rekabet avantajı sağlıyor” ifadesini kullandı.
Teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerine de değinen Mustafa Özkurtlak, şöyle devam etti: “Vinç sektöründe meydana gelen değişikliklere hem öncülük ediyoruz hem de bu değişiklikleri bünyemizde geliştirerek müşterilerimize sunuyoruz. Doğru stratejiler ve Ar-Ge yatırımlarıyla, daha iyi konumlara gelerek yüksek nitelikli ihracat yapabileceğimize inanıyoruz. Köklü bir firma olmanın avantajlarından biri, krizlerin diğer firmalar kadar etkisini hissettirmemesi. Bu dönemde de güçlü yapımız sayesinde iş süreçlerimizi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz.”
“Standart dışı bir piyasanın varlığı sektör ihracatına zarar veriyor”
Türkiye vinç sektörünün başlıca sorunları arasında denetimsizlik ve aşırı kalabalık bir piyasanın yer alması şeklinde özetleyen Mustafa Özkurtlak, piyasada standartların altında üretim yapan birçok firma yüzünden küresel pazarda Türk malının marka imajının zedelendiğine atıfta bulundu.
Sorunların çözümü için sektör standartlarının güçlendirilmesi ve denetim mekanizmalarının etkinleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Özkurtlak, şunları kaydetti: “Kaliteyi artırmak ve rekabeti sağlıklı bir zeminde sürdürmek için sektörel iş birlikleri ve eğitim programları öneriyoruz. Son yıllarda artan enflasyon, hammadde ve enerji maliyetlerinde pahalılığı beraberinde getirdi. Bu durum, üretim maliyetlerimizi doğrudan etkiliyor. Maliyet artışlarını dengelemek için tedarik zincirimizde optimizasyon yapıyor ve fiyatlandırma politikalarımızı enflasyon oranlarının altında tutarak müşteri memnuniyetini korumaya özen gösteriyoruz.”