Sekizli Vinç, Ar-Ge çalışmaları ile yeni ürünler geliştiriyor

Konya’da 1987'den bu yana çe­şitli kaldırma elemanları üretimi yaptıklarını vurgulayan Sekizli Ma­kine ve Vinç Sanayi İdari İşler Direk­törü Mustafa Özkurtlak, “Ana ürün portföyümüz arasında tavan vinçle­ri, portal vinçler ve pergel vinçler yer almakta. Kalite odaklı bir firma ola­rak her geçen gün kendimizi yeniliyo­ruz ve vinç sektöründeki değişiklik­lere öncülük ederek bu değişiklikleri bünyemizdeki üretimlere uyarlaya­rak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“Stratejik adımlarla güçlü bir performans sergiliyoruz”

Bu yılın ilk yarısındaki satış ve ci­ro verilerinin 2023 yılının aynı dö­nemine göre önemli bir artış göster­diği bilgisini veren Mustafa Özkurt­lak, “Bu dönemde büyük projeler ve yeni iş fırsatları ile güçlü bir perfor­mans sergiledik.

Genel olarak, büyü­me trendimizi sürdürdük ve piyasa koşullarına uygun stratejilerle başa­rılı bir ilerleme kaydettik. 2023 yılı, firmamız için oldukça olumlu bir dö­nem oldu. Satış ve kiralama tarafında­ki ciromuz, 2022'ye göre belirgin artış gösterdi. Bu artış, hem yeni projeler hem de mevcut müşteri ilişkilerinde­ki güçlenme sayesinde gerçekleşti. Yıl boyunca stratejik adımlar ve verimli operasyonlar sayesinde güçlü bir per­formans sergiledik” şeklinde konuştu.

İhracat potansiyelinde her yıl artış kaydettiklerini vurgulayan Özkurtlak, “Sekizli, 2002 yılında ihracat faaliyet­lerine başladı ve bugüne kadar 47 ül­kede 10 binden fazla projeye imza attı. İhracat yaptığımız ürünler arasında tavan vinçleri, portal vinçler ve pergel vinçler bulunmaktadır” dedi. Öte yan­dan, firmalarının dört Ar-Ge projesi üzerinde çalışma yaptığını açıklayan Mustafa Özkurtlak, “Yeni ürünlerimi­zi geliştirirken, kalite ve fiyat dengesi­ni en üst seviyede tutmaya özen göste­riyoruz. Bu, pazardaki diğer ürünlerle karşılaştırıldığında bize rekabet avan­tajı sağlıyor” ifadesini kullandı.

Tek­nolojik gelişmeleri yakından takip et­tiklerine de değinen Mustafa Özkurt­lak, şöyle devam etti: “Vinç sektöründe meydana gelen değişikliklere hem ön­cülük ediyoruz hem de bu değişiklikle­ri bünyemizde geliştirerek müşterile­rimize sunuyoruz. Doğru stratejiler ve Ar-Ge yatırımlarıyla, daha iyi konum­lara gelerek yüksek nitelikli ihracat ya­pabileceğimize inanıyoruz. Köklü bir firma olmanın avantajlarından biri, krizlerin diğer firmalar kadar etkisini hissettirmemesi. Bu dönemde de güç­lü yapımız sayesinde iş süreçlerimi­zi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz.”

“Standart dışı bir piyasanın varlığı sektör ihracatına zarar veriyor”

Türkiye vinç sektörünün başlıca so­runları arasında denetimsizlik ve aşırı kalabalık bir piyasanın yer alması şek­linde özetleyen Mustafa Özkurtlak, piyasada standartların altında üretim yapan birçok firma yüzünden küresel pazarda Türk malının marka imajının zedelendiğine atıfta bulundu.

Sorun­ların çözümü için sektör standartla­rının güçlendirilmesi ve denetim me­kanizmalarının etkinleştirilmesi ge­rektiğini sözlerine ekleyen Özkurtlak, şunları kaydetti: “Kaliteyi artırmak ve rekabeti sağlıklı bir zeminde sürdür­mek için sektörel iş birlikleri ve eğitim programları öneriyoruz. Son yıllarda artan enflasyon, hammadde ve enerji maliyetlerinde pahalılığı beraberinde getirdi. Bu durum, üretim maliyetleri­mizi doğrudan etkiliyor. Maliyet artış­larını dengelemek için tedarik zinciri­mizde optimizasyon yapıyor ve fiyat­landırma politikalarımızı enflasyon oranlarının altında tutarak müşteri memnuniyetini korumaya özen gös­teriyoruz.”