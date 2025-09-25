Sektör 2025 yılını 64 milyar dolar ile tamamlamayı hedefliyor

Hüseyin VATANSEVER

Zengin kültürel mirası, gelişmiş konaklama altyapısı ve turizm işletmeciliğinde yılların deneyimi ile Türkiye, önemli bir turizm ülkesi olarak dikkat çekiyor. 1980’li yıllarda yaşanan turizm patlamalarıyla gündeme gelen sektör, o zamanlardan beri oldukça önemli mesafeler kat etti. Diğer yandan yıllardır rekabetçi fiyat politikasıyla öne çıkan Türkiye’nin turizm sektörü; yoğun mevsimsellik, yüksek gelirli turist çekme zorlukları ve küresel gelişmelerin olumsuz yansımaları gibi sorunlarla karşılaşıyor.

Buna karşın takip edilen stratejiler, Türk turizminin başta küresel gelişmelere karşı bağışıklık kazanarak, ilerlediğini gösteriyor. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi adlı çalışmaya göre Türkiye, 2024 yılında 56.7 milyon yabancı ziyaretçiyle en çok turist çeken ülkeler sıralamasında İtalya’yı geçerek beşinci sıradan dördüncü sıraya yükseldi. Örgüt verilerine göre turizm liginin ilk beş ülkesi sırasıyla Fransa, İspanya, ABD, Türkiye ve İtalya oldu. Bununla birlikte Türkiye’nin 2025 yılı turizm gelirlerine bakıldığında yılın ilk yarısında 25.8 milyar dolar elde edildiği görüldü. Sürdürdüğü gelişim ile dikkat çeken Türk turizmi için bu veri yeni bir rekor seviyesi olarak görülüyor.

64 milyar dolar ile yeni bir rekor bekleniyor

Geride kalan 2024 yılının ilk 6 aylık gelirinin 24 milyar dolar olduğu dikkate alındığında bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 7.6 gelir artışı yakalandığı görülüyor. 2024 yılının ikinci çeyrek geliri 15 milyar dolarken, bu yılın aynı döneminde gelirlerin 16.3 milyar dolara yükseldiği görülüyor. 2025 yılında gösterilen performans, kişi başı gecelik gelirin ciddi oranda artması ve ortalama kalış süresinin beklentinin üzerinde gerçekleşmesine bağlanırken bu durumun toplam geliri olumlu yönde etkilediği belirtiliyor. Türkiye’nin 2024 yılı turizm geliri 61.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve bir rekor olarak tanımlanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 2025 yılı sonunda 64 milyar dolar ile yeni bir rekorun kırılabileceğine işaret ediyor.

2024’te turizm gelirlerinde ulaştığı güçlü performansla dünya turizminde konumunu sağlamlaştıran Türkiye’de sektörün önümüzdeki dönemde çeşitlenmesi ve yüksek gelirli turistlere odaklanması, sürdürülebilir büyümenin anahtarı olarak görülüyor. Turizm gelirlerinde en büyük payı Antalya, Muğla ve İzmir gibi kıyı şehirleri alırken; İstanbul ve Kapadokya ise kültür turizminin merkezleri olmayı sürdürüyor. Son yıllarda yükselişte olan sağlık ve termal turizmi ile kış sporları alanında da bölgesel cazibesi artan Türkiye, ürün çeşitliliğinin yanı sıra turistik destinasyonlarının da sayısını artırmayı amaçlıyor.

Ziyaretçiler en çok gezi ve eğlence için Türkiye’yi tercih etti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerine göre turizm geliri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla, yüzde 8.4 yükselişle 16.28 milyar dolar olarak kaydedildi. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 16.95 milyar dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 189.75 milyon dolar olarak hesaplandı. Turizm gelirinin yüzde 16.5’i ülkeyi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçilerin seyahatlerini kişisel veya paket turla organize ettiği görülürken, bu çeyrekte yapılan harcamaların 11.1 milyar dolarını kişisel harcamalar, 4.99 milyar dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu çeyrekte Türkiye’de konaklama yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 110 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının ise 73 dolar olduğu görüldü. Nisan-haziran döneminde turizm geliri içindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 31, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19.4, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 12.8 oldu. Ziyaretçiler Türkiye’ye yüzde 71.1 ile en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 16.8 ile akraba ve arkadaş ziyareti, üçüncü sırada ise yüzde 5.6 ile alış veriş yer aldı.

En çok ziyaretçi İstanbul’a geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2025 yılı ocak-ağustos döneminde Türkiye’yi 4.9 milyonu yurt dışında ikamet eden vatandaşlar olmak üzere toplam 40.47 milyon kişi ziyaret etti. Söz konusu dönemde İstanbul bu ziyaretçilerin yüzde 34.86’sını ağırladı ve en çok ziyaret edilen şehir oldu. İkinci sırada ise ziyaretçilerin yüzde 30.87’sini ağırlayan Antalya yer aldı. Bu şehirleri sırasıyla Edirne (yüzde 8.68), Muğla (yüzde 7.04) ve İzmir (3.18) izledi. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin milliyetlerine göre bakıldığında ilk sırayı 4 buçuk milyon ziyaretçi sayısını aşan Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Ardından 4.4 milyon ziyaretçi ile Almanya gelirken, üçüncü sırada 3 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla Birleşik Krallık vatandaşları yer aldı.