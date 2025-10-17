Sektör temsilcileri: Mersin’de fuar turizmi ile lojistik güçlenir

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Mersin, üretim kapasitesi, lo­jistik gücü ve stratejik ko­numuyla Türkiye’nin en dinamik ticaret merkezlerinden biridir. 2024 yılında gerçekleştirdiği 8,3 milyar dolarlık ihracatla ülkemiz genelinde 7’nci sırada yer alıyor. Mersin’in sahip olduğu bu potan­siyelin tam anlamıyla değerlen­dirilebilmesi için yalnızca ken­tin değil, tüm bölgenin ihtiyaç duyduğu modern ve uluslarara­sı standartlarda bir fuar merkezi­nin hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kuru­lu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, “Kurulacak fuar merkezi, doğru hedef pazarların belirlenmesi ve nitelikli ticaret heyetlerinin böl­geye çekilmesiyle iç ticareti can­landıran, ihracata ivme kazandı­ran ve bölgesel kalkınmayı des­tekleyen bir üs işlevi görecektir” dedi.

“Mersin küresel ölçekte bir fuar üssü haline gelebilir”

“Dünyada fuar merkezleri, bu­lundukları şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişimine yön veren stratejik yatırımlar olarak öne çıkmaktadır” şeklinde konuşan Abdullah Özdemir, Benzer şekil­de, Mersin’de inşa edilecek bir fu­ar alanının da bölgenin küresel ölçekte bir fuar üssü haline gel­mesine önemli katkı sağlayarak üretim, turizm ve hizmet sektör­lerinde canlılık yaratacağını, ko­naklama, yeme-içme, ulaşım ve reklam gibi alanlarda oluşacak hareketlilik ile de kent ekonomi­sine dinamizm kazandıracağı­nı dile getirdi. Özdemir, “Bu fuar alanının, gerekli altyapı ve üstya­pı yatırımları tamamlanarak şe­hir merkezinin dışında konum­landırılması, ulaşım ve planlama açısından daha uygun olacaktır.

Böylece bulunduğu bölgenin ca­zibesini artırarak yerel kalkın­maya da katkı sağlayacaktır. Ar­tan üretim hacmiyle birlikte Mer­sin’in küresel ticaret zincirinde daha güçlü bir yer edinmesi, bu stratejik yatırımın hayata geçi­rilmesiyle mümkün olacaktır” açıklamasında bulundu. Türki­ye’nin en büyük hacimli limanı­na ev sahipliği yapan Mersin’in, lojistikte ülkenin en kritik nok­talarından biri olmasına rağmen hâlâ kapsamlı bir fuar merkezine sahip olmadığını söyleyen İvme Depo & Lojistik Kurucu Ortağı Orçun Mutluay da bu eksikliğin Mersin’in marka değerine zarar verdiğini ve kentin uluslararası arenada hak ettiği yeri almasını engellediğini kaydetti.

Mersin’in konum itibarıyla lo­jistiğin ‘başkenti’ olabilecek bir

şehir olduğunu vurgulayan Or­çun Mutluay, “Şehrimiz, İzmit Körfezi’nden sonra Türkiye’nin en büyük çıkış kapısı. Ancak fuar altyapısındaki eksiklikler ve ko­naklama kapasitesinin yetersiz­liği nedeniyle Mersin, İzmir ve İstanbul’daki fuar organizasyon­larının gerisinde kalıyor. Lojistik potansiyelimizi dünyaya anlat­manın en güçlü yollarından biri fuar turizmi olacaktır” dedi. Fu­ar turizminin şehir ekonomisine büyük katkı sunacağına inandı­ğını kaydeden Mutluay, “Yıllardır Adana bu konuda bizden bir adım öndeydi.

Ancak artık Mersin, böl­genin parlayan yıldızı olmalı. Ye­ni otel projeleri ve konaklama yatırımlarıyla birlikte bu eksik­liğin giderileceğini umuyorum. Fuar merkezi ve konaklama alt­yapısı tamamlandığında Mersin, fuar turizmiyle ekonomik olarak da sıçrama yapacaktır” ifadeleri­ni kullandı. Yeni bir fuar merke­zinin kentin merkezine yakın bir noktada konumlanması gerek­tiğine dikkat çeken Orçun Mut­luay, “Hem şehir dinamiklerinin fayda sağlayacağı hem de ulaşım açısından kolay bir lokasyon ter­cih edilmeli. Mersin Limanı bü­yüme projesi tamamlandığında, kent dünyanın en büyük ana kon­teyner terminallerinden biri ol­ma fırsatına sahip olacak. Bu viz­yonu tamamlayacak unsur, ulus­lararası bir fuar merkezidir” diye konuştu. Orçun Mutluay, ayrıca Mersin International Port (MIP) başta olmak üzere kentin lojistik kurumlarının, üniversitelerin ve sektördeki firmaların bu konuda ortak hareket etmesi gerektiğini de vurguladı.