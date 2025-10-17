Sektör temsilcileri: Mersin’de fuar turizmi ile lojistik güçlenir
Mersin’in lojistik potansiyeline rağmen kapsamlı bir fuar merkezinden yoksun olmasının şehrin tanıtımına ve yatırım çekme gücüne zarar verdiğini belirten sektör temsilcileri, “Fuar turizmi, Mersin’in lojistik kimliğini güçlendirebilir” dedi.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT
Mersin, üretim kapasitesi, lojistik gücü ve stratejik konumuyla Türkiye’nin en dinamik ticaret merkezlerinden biridir. 2024 yılında gerçekleştirdiği 8,3 milyar dolarlık ihracatla ülkemiz genelinde 7’nci sırada yer alıyor. Mersin’in sahip olduğu bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için yalnızca kentin değil, tüm bölgenin ihtiyaç duyduğu modern ve uluslararası standartlarda bir fuar merkezinin hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, “Kurulacak fuar merkezi, doğru hedef pazarların belirlenmesi ve nitelikli ticaret heyetlerinin bölgeye çekilmesiyle iç ticareti canlandıran, ihracata ivme kazandıran ve bölgesel kalkınmayı destekleyen bir üs işlevi görecektir” dedi.
“Mersin küresel ölçekte bir fuar üssü haline gelebilir”
“Dünyada fuar merkezleri, bulundukları şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişimine yön veren stratejik yatırımlar olarak öne çıkmaktadır” şeklinde konuşan Abdullah Özdemir, Benzer şekilde, Mersin’de inşa edilecek bir fuar alanının da bölgenin küresel ölçekte bir fuar üssü haline gelmesine önemli katkı sağlayarak üretim, turizm ve hizmet sektörlerinde canlılık yaratacağını, konaklama, yeme-içme, ulaşım ve reklam gibi alanlarda oluşacak hareketlilik ile de kent ekonomisine dinamizm kazandıracağını dile getirdi. Özdemir, “Bu fuar alanının, gerekli altyapı ve üstyapı yatırımları tamamlanarak şehir merkezinin dışında konumlandırılması, ulaşım ve planlama açısından daha uygun olacaktır.
Böylece bulunduğu bölgenin cazibesini artırarak yerel kalkınmaya da katkı sağlayacaktır. Artan üretim hacmiyle birlikte Mersin’in küresel ticaret zincirinde daha güçlü bir yer edinmesi, bu stratejik yatırımın hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin en büyük hacimli limanına ev sahipliği yapan Mersin’in, lojistikte ülkenin en kritik noktalarından biri olmasına rağmen hâlâ kapsamlı bir fuar merkezine sahip olmadığını söyleyen İvme Depo & Lojistik Kurucu Ortağı Orçun Mutluay da bu eksikliğin Mersin’in marka değerine zarar verdiğini ve kentin uluslararası arenada hak ettiği yeri almasını engellediğini kaydetti.
Mersin’in konum itibarıyla lojistiğin ‘başkenti’ olabilecek bir
şehir olduğunu vurgulayan Orçun Mutluay, “Şehrimiz, İzmit Körfezi’nden sonra Türkiye’nin en büyük çıkış kapısı. Ancak fuar altyapısındaki eksiklikler ve konaklama kapasitesinin yetersizliği nedeniyle Mersin, İzmir ve İstanbul’daki fuar organizasyonlarının gerisinde kalıyor. Lojistik potansiyelimizi dünyaya anlatmanın en güçlü yollarından biri fuar turizmi olacaktır” dedi. Fuar turizminin şehir ekonomisine büyük katkı sunacağına inandığını kaydeden Mutluay, “Yıllardır Adana bu konuda bizden bir adım öndeydi.
Ancak artık Mersin, bölgenin parlayan yıldızı olmalı. Yeni otel projeleri ve konaklama yatırımlarıyla birlikte bu eksikliğin giderileceğini umuyorum. Fuar merkezi ve konaklama altyapısı tamamlandığında Mersin, fuar turizmiyle ekonomik olarak da sıçrama yapacaktır” ifadelerini kullandı. Yeni bir fuar merkezinin kentin merkezine yakın bir noktada konumlanması gerektiğine dikkat çeken Orçun Mutluay, “Hem şehir dinamiklerinin fayda sağlayacağı hem de ulaşım açısından kolay bir lokasyon tercih edilmeli. Mersin Limanı büyüme projesi tamamlandığında, kent dünyanın en büyük ana konteyner terminallerinden biri olma fırsatına sahip olacak. Bu vizyonu tamamlayacak unsur, uluslararası bir fuar merkezidir” diye konuştu. Orçun Mutluay, ayrıca Mersin International Port (MIP) başta olmak üzere kentin lojistik kurumlarının, üniversitelerin ve sektördeki firmaların bu konuda ortak hareket etmesi gerektiğini de vurguladı.