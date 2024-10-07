Sektör ve akademi dünyası önerdi: Dijital oyun ajansı kurulmalı

Geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getiren Dijital Oyun Çalıştayı 2024’te, dijital oyun endüstrisinde makro ve mikro politikaların geliştirilmesine yönelik olarak, endüstrinin tüm alanlarını kapsayan “Türkiye Dijital Oyun Ajansı” gibi düzenleyici yapıda bir kurumun oluşturulması gerektiğinin altı çizildi. Bu düzenleyici kurumun, endüstrideki yönetsel ve yasal süreçleri koordine ederek, Türkiye dijital oyun endüstrisinin rekabet gücünü artırmada ve sürdürülebilir büyümesini sağlamada stratejik bir rol üstlenebileceğine vurgu yapıldı.

StartGate, Bilişim Vadisi DIGIAGE ve Yıldız Teknik Üniversitesi StartUp House iş birliğinde yapılan çalıştay, Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin’in moderatörlüğünde “Endüstride Yaşanan Zorluklar ve Geliştirilmesi Gereken Stratejiler”, “Teşvik ve Destek Sistemleri”, “Yayıncılık ve Hukuki Altyapı” ve “Oyun Endüstrisinde Yetenek Haritası” başlıklı dört oturumda gerçekleşti. Çalıştayda dijital oyun endüstrisinin potansiyelleri, ekonomik etkileri ve toplumsal rolü üzerine derinlemesine tartışmalar yapıldı, yenilikçi fikirler sunuldu.

Türkiye dijital oyun endüstrisi ilk Unicorn’u ile en çok yatırım yapılan alanların başında geliyor

Dünyanın en geniş topluluklarından birine sahip olan oyun ekosistemi etki gücünden dolayı en yüksek endüstrilerden biri. Ülkemizde alanındaki ilk Unicorn’u çıkaran ve en çok yatırım yapılan alanların başında gelen dijital oyun, yine birçok endüstriyi de geride bırakarak ülkemizin en güçlü endüstrilerinden biri olma potansiyeline sahip. Türkiye dijital oyun endüstrisinin istenilen konuma ulaşabilmesi için bütüncül ve net stratejik adımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla çalıştayda bir araya gelen endüstri temsilcileri, uzmanlar, akademisyenler, oyun geliştiriciler ve oyun şirketlerinden çıkan ortak akılla Dijital Oyun Ajansı gibi düzenleyici bir yapının sunacağı faydaların mevzuat ve regülasyonların oluşması, mesleki standartların belirlenmesi, finansal ve stratejik destekler, eğitim ve işgücünün geliştirilmesi, Ar-Ge inisiyatifleri ve küresel iş birliklerinin oluşması katkı sağlamak şeklinde bütüncül olacağı ve endüstrinin tüm paydaşları için etkili ve etkin bir gelişme sağlayacağı sonuç raporunda yer aldı.

“Ulusal düzenleyici bir yapı makro ve mikro politikalara yön verebilir”

Türkiye oyun endüstrisinin merkezi rolünün küresel pazardaki büyümeye paralel bir seyir izlemesi için küresel pazarda rekabet etme zorluklarının çözülmesi ve bu büyük endüstrinin artan ivmeyle gelişmesi için stratejik bir plan dahilinde geleceğin şimdiden şekillendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Halit Keskin; “Çalıştayda da vurgulandığı üzere, Türkiye dijital oyun endüstrisinin istenilen konuma ulaşabilmesi için bütüncül ve net stratejik adımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ulusal bir düzenleyici yapının oluşturulması endüstrinin tüm paydaşları için değer katan bir gelişme olacaktır. Böylece, endüstrideki mevcut sorunları çözmek ve Türkiye’yi, dünyada dijital oyun geliştirme ve yayıncılıkta etkili bir merkez haline getirmek mümkün olabilir, ulusal ve uluslararası makro ve mikro politikalara yön verebilir” dedi.

“Çalıştayın Türkiye dijital oyun endüstrisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum”

Geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz Re-Think Dijital Oyun Çalıştayı, oyun ekosisteminin mevcut durumunu ve geleceğini tartışmak adına önemli bir platform sunmuştu. O çalıştayda, oyun geliştiricileri, yayıncılar ve diğer paydaşlarla bir araya gelerek endüstrideki sorunları ve çözüm yollarını ele almıştık. Çalıştayın sonuç raporu, o dönemin oyun endüstrisinin gelişimine dair değerli bilgiler ve öneriler sundu. Dijital Oyun Çalıştayı 2024’te de aynı azim ve kararlılıkla, daha ileriye gitmek için bir araya geldik” diyen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, bu çalıştayın da Türkiye'nin dijital oyun endüstrisine büyük katkılar sağlayacağına olan inancını belirterek, “Oyun geliştirme alanında yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve desteklenmesi, endüstrinin daha da ileriye gitmesine yardımcı olacaktır. Biz, Bilişim Vadisi olarak, kıymetli paydaşlarımızla birlikte bu süreçte her zaman yanınızda olacak ve sizlere destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Endüstrinin dinamiklerini doğru okumak hayati önem taşıyor”

Dijital oyun endüstrisinin Türkiye’de ve dünyada hızlı bir değişim süreci yaşadığını aktaran YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, oyun ekosisteminin en yoğun kümelendiği yerlerden biri olan Yıldız Teknopark’ın bu dönüşümde öncü bir rol oynadığını, teknopark bünyesindeki global markaları YTU Startup House’ın ise bu vizyonu daha da ileri taşıdığını vurguladı. Teknopark ve YTU Startup House’ın Ar-Ge ekosistemini güçlendirmek ve küresel arenadaki görünürlüğünü artırmak için çalıştığını ifade eden Tanışman, “Dijital Oyun Çalıştayı 2024 sonuç raporunda da belirtildiği gibi, dijital oyun endüstrisinin küresel pazarda rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek ve endüstrinin dinamiklerini doğru anlamak hayati önem taşımaktadır. Bizlerse bu anlamda oyun ekosistemini etkili bir şekilde yönetiyor ve özellikle Dubai ile Londra’daki ofislerimiz aracılığıyla bu dinamik sektördeki küresel trendleri yakından takip ediyoruz. Bu stratejik yaklaşım sayesinde, gelecekte büyük değer yaratma potansiyeline sahip şirketlerin ilgisini çekiyoruz. Amacımız, genç yeteneklerin ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapıyı ve destekleyici ekosistemi sunarak, onların dünya sahnesinde rekabet edebilmelerine olanak tanımaktır” dedi.

"Global pazarlarda daha güçlü bir konuma sahip olabilmek için güçlü bir ekosistem oluşturmalıyız”

Türkiye dijital oyun endüstrisinin global pazarda daha güçlü bir konuma sahip olabilmesi için birlikte hareket edebilen güçlü bir ekosistemin oluşturulmasının son derece önemli olduğuna dikkat çeken StartGate CEO’su Mustafa Cihat Durmuş, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Bilişim Vadisi DIGIAGE, Yıldız Teknik Üniversitesi StartUP House iş birliğinde, endüstri paydaşlarımız ile gerçekleştirdiğimiz çalıştayda ortaya çıkan know-how’ın, ekosistemimizin verimli büyümesi için bir rehber olacağına inanıyorum."