Sektörlerin finansmana erişimde sorunları var

Belma A.ÖZGEN

Türkiye’nin ilk OSB’sini bünyesinde barındıran, ilçedeki OSB’leri ile en fazla sanayiciye sahip ilçelerden biri olan Gebze’nin yeni seçilen Ticaret Odası Başkanı ile geleceğe ilişkin vizyonunu ve hedeflerini konuştuk.

DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, ticaret odası olarak sektörlerin durumlarına ilişkin raporlama yaptıklarını ve sorunların çözümüne ilişkin takipçi olduklarını belirtti.

Sektörlerin finansmana ulaşım zorluğu yaşadığına dikkat çeken Abdurrahman Aslantaş, diğer taraftan üyelerin fiyatlandırma yaparken yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Fiyat veren sanayicinin işini ve gelecek parayı garanti altına alma içgüdüsü ile hareket ettiğini belirten Abdurrahman Aslantaş, bunun da fiyatları biraz yukarı çektiğini söyledi.

Know-how ülke için önemli

Abdurrahman Aslantaş, küresel firmaların ülkeye en büyük kazancının iş disiplini ile beraber ülkeye getirdikleri know-how’ olduğunu söyledi. Türkiye’deki mühendislerin, işçilerin de kaliteli olduğunu söyleyen Abdurrahman Aslantaş, bununla beraber yabancı ülkelerdeki know-how ile yeni ve inovatif çözümler de sunulabildiğini söyledi.

Söz konusu ‘sanayi kültürü’nün de önemli olduğunu belirten Abdurrahman Aslantaş, “Bu konuda biz çok iyiyiz, doğru yolda olduğumuza da inanıyorum” dedi. Aslantaş, eğitimin önemine dikkat çekerek, önce ailelerden başlayarak eğitimde zihniyet değişikliğinin şart olduğunu söyledi.

Gebze’nin OSB’leri ve sanayicilerinin nicelik ve nitelikleri ile en yoğun bölge olduğunu ve burada görev yapacak olmanın kendisi ayrı bir onur kaynağı olduğunun altını çizen Abdurrahman Aslantaş üniversite sanayi işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

42 meslek komitesine sahip Gebze Ticaret Odası’nın tüm komitelerinde ve üye firmalarında da olduğu gibi birincil problemin ‘personel’ olduğunu söyleyen Aslantaş, özellikle bölgede nitelikli ya da niteliksiz her türlü iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Eğitim, hatta üniversite okumak kadar kıymetli bir şeyin olmadığını vurgulayan Abdurrahman Aslantaş, buradaki en büyük problemin zihniyet olduğunu söyledi. Üniversite okuyanın sahaya inmeyeceği, eline tornavida almayacağı anlamına gelmemesi gerektiğini söyleyen Abdurrahman Aslantaş, “Bu anlamda bir zihniyet değişikliği lazım. İş önce ailelerde bitiyor.

Ancak ne yazık ki toplum olarak da buna pek hazır değiliz” dedi. Değişen dünyada mesleklerin de değişim göstereceğini söyleyen Abdurrahman Aslantaş; 2050’li yıllarda şimdiki mesleklerin yüzde 60’ının olmayacağına inandığını ve buna da hazırlıklı olup bu yönde stratejiler belirlemenin gerektiğini söyledi.