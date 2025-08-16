Selçuk Bayraktar duyurdu: Next Sosyal 1 milyon kullanıcıyı geçti, paylaşımlara ödül geliyor
Sosyal medya platformu Next Sosyal, kısa sürede 1 milyon kullanıcıyı aşarak büyük bir başarı elde etti. Selçuk Bayraktar, kullanıcılara yapacakları paylaşımlar için çekilişle ödül verileceğini duyurdu. Ödüller arasında elektrikli bisiklet, PlayStation, GoPro, Monster bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı saat ve bluetooth kulaklık bulunuyor.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Next Sosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımla, Next Sosyal'in 1 milyon kullanıcıyı aştığını duyurdu.
Bayraktar paylaşımında, "Türkiye’nin en sosyal mecrası NSosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen, gerçek topluluğu için hediyelerimiz var!" ifadelerine yer verdi.
Bayraktar, 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda yapılacak paylaşımlar için gerçekleştirilecek çekilişlerle dağıtılacak hediyeleri şöyle sıraladı:
Elektrikli bisiklet, PlayStation, GoPro, Monster bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı saat ve bluetooth kulaklık.
Selçuk Bayraktar, 4 Temmuz'da platformun beta sürümünün yayınlandığını duyurmuştu.