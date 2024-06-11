Serbest bölgelerde ‘yazılım hatasından’ ek maliyet krizi
EGEPLASDER Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Özbey, 22 Mayıs’tan bu yana şirketlerin ek vergiye tabi olduklarını söyledi. 'Yazılım güncellemesi' olarak bilgilendirilen şirketler, sorunun çözülmesini bekliyor.
Özlem SARSIN
Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Özbey, serbest bölgelerde üretim yapan ve mallarını yurt içinde konuşlu firmalara satan şirketlerin 22 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yaptıkları tescil işlemlerinde ek olarak ortalama yüzde 15 Gümrük Vergisi ödemek zorunda kaldığı uyarısında bulunarak yaşanan duruma tepki gösterdi. Firmaların hiç hesapta olmayan ek maliyet ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Özbey, girdi maliyetlerindeki artışlara ek olarak, serbest bölgelerde üretim yapan firmalardan satın aldıkları mallara ortalama yüzde 15 Gümrük Vergisi ödemenin şaşkınlığını yaşadıklarını ifade etti.
Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların, serbest dolaşımda olmayan girdileri için ayrı bir kalemde vergilerini ödediklerini hatırlatan Özbey yaşanan sorun hakkında şunları söyledi, “Nihai ürünler için ise ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince firmalarımız seçim haklarını kullanarak, GTİP tespiti ve serbest dolaşımda olduğunu beyan edecek başka bir kod olmaması nedeniyle “AT (Avrupa Topluluğu)” kodlarını kullanarak beyanlarını yapıyorlardı. Ancak 22 Mayıs’tan bugüne yapılan tescillerde, serbest dolaşımda olan ve yurt dışına gönderilmesi halinde Gümrük Yönetmeliği’nin 432. Maddesi gereğince A.TR Belgesi düzenlenebilecek statüde olan malların vergilendirilmesinde, gerek ‘AT’ gerekse ‘SBUSDE’ (Serbest Bölgelerde Üretilen Serbest Dolaşımdaki Eşyanın İthali) kodları kullanılamıyor” dedi.
Yaşanan sorunun Gümrük Teşkilatı tarafından önce “yazılım güncellemesi” olarak açıklandığını kaydeden Şenol Özbey, geçen 15 günlük sürede sorunun çözülememesi nedeniyle firmaların hesaplarında olmayan bir vergi ödemesi ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekti. Özbey, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Mevcut kur politikası yüzünden kâr marjları iyice daralan ve ayakta kalma mücadelesi veren firmalarımız, oyun sırasında kural değişikliği anlamına gelen bu uygulamayı izah etmekte zorlanmaktadırlar. Ticaret Bakanlığımız ve Gümrük Teşkilatı’mızdan sanayicilerimize ek maliyet yansıtan bu uygulamadan ivedilikle vaz geçilmesini talep etmekteyiz.”