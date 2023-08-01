Seyahat harcamasına taksit yasağına turizmci tepkisi: En kısa zamanda kalkmalı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün yeni bir karar alarak havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarına taksit yapılmasını yasaklanmıştı.

Bloomberg HT’ye konuşan Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, kararı iyi karşılamadıklarını, en kısa zamandan bu uygulamanın kaldırılmasını umut ettiklerini söyledi.

'25 sene öncesine dönmüş hissediyoruz'

Onaran, şunları kaydetti: “Bu kararı çok iyi karşılamıyoruz. Uzun yıllardan beri verilmiş bir haktı, kredi kartına çok kolay bir şekilde taksit yapılıyordu. 25 sene önce bu taksitleri senetlerle yapardık. Kendimizi 25 sene öncesine dönmüş gibi hissediyoruz. Hatırlatmak istiyorum... Ülkemize 50 milyon turist geliyor. Yurt dışına turistik amaçla giden, uçak bileti alıp giden 5 milyon kişi var. '2023 yılında kredi kartıyla yurt dışına gidemezsiniz, taksit yapamazsınız' denmesi turizmcileri üzüyor. Esasen vatandaşımız için bir hak kısıtlaması oluyor yakın bir süre içinde kaldırılacağını umut ediyorum."

Yurt dışına seyahate gidenleri yüzde 60 civarının taksit yaptırdığını belirten Onaran, “Önceden üç taksit yapılabiliyordu, daha fazlası yapılamıyordu” dedi.

Onaran, yurt içi turizmin teşvik edilmesi için taksit imkanının kaldırılmasının yöntem olarak seçilmemesi gerektiğini, KKTC'nin yurt dışı olarak kabul edildiğini, bu sebeple uygulamadan etkileneceğini belirtti.