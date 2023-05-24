Siber saldırılar KOBİ’leri 6 ayda iflasa sürüklüyor

Küçük orta ve boy işletmeler (KOBİ), genellikle daha büyük kuruluşlara göre siber güvenlik önlemlerinden yoksun oldukları için siber suçlular için daha çekici hedef haline geliyor. KOBİ’lerin küresel mali kriz nedeniyle siber güvenliğe ayırdıkları bütçe de her geçen gün daralıyor. Teknoloji danışmanlığı şirketi Accenture, siber saldırıların KOBİ’ler üzerindeki etkisini araştırdı. Accenture'nin Siber Suç araştırmasına göre, tüm siber saldırıların yüzde 43’ü KOBİ’leri hedef alıyor ve saldırıya uğrayan KOBİ’lerin yüzde 60’ı 6 ay içerisinde iflas ediyor.

Bu ihlallerin sonuçlarının, üretimin durmasından şirket itibarının etkilenmesine kadar son derece maliyetli olabileceğini belirten Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, KOBİ’lerin siber saldırılardan nasıl korunabilecekleri konusunda 6 önemli tavsiyede bulunuyor.

Sadece yüzde 14’ünün güvenlik planı var

Fidye yazılımlarının yüzde 55'i 100'den az çalışanı olan işletmeleri hedeflerken KOBİ'lerin yalnızca yüzde 14'ünün yürürlükte bir siber güvenlik planı var. Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, KOBİ’lere 6 önemli siber güvenlik tavsiyesinde bulunuyor.

Çalışanlarınızı siber güvenlik bilincine sahip olmaları için eğitin. Siber saldırılar karşısında KOBİ’lerin atması gereken ilk ve en önemli adım kurum çalışanlarının siber güvenlik bilincine sahip olmaları için eğitilmesidir. Çalışanlar, kimlik avı e-postalarının ve kötü amaçlı yazılım içeren dosyaların farkında olmalı ve olası bir saldırı durumunda etkili bir eylem planı oluşturabilmelidir.

Wi-Fi’i korunduğundan emin olun

Kullandığınız Wi-Fi ağlarının korunduğundan emin olun. KOBİ Wi-Fi ağlarının güvenli olması adına etkili bir ağ güvenliği kullanılması gerekiyor. Bunun için güçlü, karmaşık ve çözülmesi zor şifreler belirlenmesi KOBİ’leri siber saldırılar karşısında güçlü bir konuma getiriyor. Uzaktan bağlantılarda ise VPN kullanmak, olası sızıntıları engelliyor.

Dosyalarınızı düzenli olarak yedekleyin. Siber saldırılar genellikle şirket verilerini tehlikeye atmak, silmek veya ele geçirmek şeklinde gerçekleşiyor. Antivirüs kullanın. KOBİ ölçeğini uygun olarak etkili bir antivirüs yazılımı kullanmak, KOBİ’leri siber suçlarla mücadelede daha etkili bir konuma getiriyor. Bu nedenle KOBİ’lerin Bitdefender Antivirüs gibi ödüllü bir antivirüs çözümü kullanmaları gerekiyor.

"Kimin hangi veriye eriştiğini kontrol edin"

Alev Akkoyunlu’ya göre, en yaygın siber saldırılar konusunda KOBİ’ler bilgi sahibi olmalı. Sürekli olarak biçim değiştiren siber saldırılar karşısında KOBİ’lerin bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. En yaygın siber saldırılar kötü amaçlı yazılımlar, virüsler, fidye yazılımı ve kimlik avı saldırıları yoluyla gerçekleşiyor. KOBİ’lerin bu tür saldırılar karşısında bilgi sahibi olması onları siber saldırılarla mücadelede avantajlı bir konuma getiriyor. Kimin hangi veriye eriştiğini kontrol edin.

KOBİ’lerin tam anlamıyla bir siber güvenlik sağlaması adına her kullanıcının her veriye erişmemesi büyük önem taşıyor. Öyle ki KOBİ’ler için kritik olan verilerin erişimi konusunda güçlü güvenlik politikaları belirlemek gerekiyor. Böyle bir ortamda siber saldırıların KOBİ’lerin en zayıf halkası üzerinden gerçekleştiğini ve kullanıcıların kişisel cihazlarında şirket için önemli olan hesaplara erişimi olan kullanıcı bilgilerini tutmamaları siber güvenlik bağlamında önemli bir husus olarak sıralanıyor.