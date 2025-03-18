“Sigorta bedelinin doğru tespiti hayati önemde”

Sevilay ÇOBAN

Sigorta sektörü, bireyler ve şirketler için finansal gü­vence için “şemsiye” görevi üstleniyor. Yapılan sigortanın gerçekten koruyucu olabilmesi için poliçe kapsamı kadar, sigorta bedelinin doğru hesaplanması da bu konuda son derece önemli. Eksik veya ha­talı hesaplanan bir sigorta bede­li, hem müşteriler hem de sigorta şirketleri için ciddi mali ve huku­ki sorunlara, olası bir hasar duru­munda da olumsuzluklara yol aça­biliyor.

Sigorta bedelinin, bir var­lığın sigorta poliçesi kapsamında korunması için belirlenen değer olduğunu belirten Sigorta Broker­leri Derneği Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı ve Reasürans ve Dış İşler Komitesi Başkanı Ebru Yüksekbilgili, bu bedelin gerçek değerine uygun şekilde hesaplan­masının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Yüksekbilgili, sigorta bedelinin doğru hesaplanmasının temel kriterlerini şöyle anlatıyor:

İkame oranları sigortalıya anlatılmalı

“Öncelikle gerçek değer tespi­ti yapılmalı. Sigorta bedeli belir­lenirken, yerine koyma, yenileme maliyetleri ve enflasyon oranları dikkate alınmalıdır. Poliçede alı­nabilecek ikame oranlarının si­gortalıya belirtilmesi hasar es­nasında hesaplamaların sigortalı tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Genellikle de eski yapı ve makinelerde karşımıza çı­kan bu tür durumların önüne geç­mek adına bedel beyanı öncesinde ilgili ayrımın anlaşılması gerek­mektedir.

Yeni inşa ve makinele­rin yerine koyma bedelleri geçti­ğimiz yıllarda artan bir ivmeyle yükselmektedir. Öte yandan özel şart ile eksik sigorta koruma oran­larının da poliçede belirtilmesi önemlidir. Yeni yatırımlarla ilgili bir planlama varsa duruma uygun özel şartların eklenmesi de hasar esnasında sigortalıyı belirli bir sü­re için koruyacaktır. Poliçe kurgu­sunda farklılık gösteren rayiç/ ye­ni ikame prensipleri göz önünde bulundurulmalıdır.”

Eksper raporları ve piyasa ana­lizlerinin de önemine değinen Yüksekbilgili, “Sigorta şirketle­ri, bağımsız eksperler ve piyasa analizlerine dayalı verileri kulla­narak daha isabetli sigorta bede­li hesaplanmasına yardımcı olur. Özellikle büyük bedellere sahip iş­letmelerin gerek yapı gerekse ma­kine çeşitliliği dolayısıyla poliçe­ye paralel mutabakatı değer çalış­ması yapılarak talep-beyan bedel uyumsuzluğunu önüne geçilme­ye çalışılmalıdır. Risk faktörleri­nin göz önüne alınması da diğer

kritik nokta. Doğal afet riski, ko­num, bina yaşı, güvenlik önlemleri gibi faktörler sigorta poliçesinin tüm yapısını etkileyen unsurlar­dır” dedi.

Yüksekbilgili, müşteri bilgi­lendirmesine de dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Müşterilerin si­gorta bedelinin nasıl belirlendi­ğini anlaması, şeffaflık açısından önemlidir. Sigorta şirketleri, po­liçe sahiplerini düzenli olarak bil­gilendirmeli ve gerektiğinde gün­celleme yapmalıdır. Bu konuda si­gortalının bir broker aracılığı ile yönlendirme ve bilgilendirme al­ması da yerinde olacaktır.”

Yanlış hesaplanan sigorta bedelinin riskleri

Yanlış hesaplanan sigorta bede­linin riskleri konusunda da bilgi veren Yüksekbilgili, “Bunların ba­şında eksik sigorta geliyor. Eğer sigorta bedeli, varlığın gerçek de­ğerinin altında belirlenirse, si­gortalı kişi veya kurum, olası bir hasar durumunda tam tazminat alamaz. Örneğin, 2 milyon TL de­ğerinde bir konutun sigorta bede­linin 1 milyon TL olarak belirlen­mesi durumunda, sigorta şirketi hasarı tam karşılamaz. Diğeri ise aşkın sigorta, yani sigorta bedeli, gerçek değerinin üzerinde belir­lenirse, müşteri gereğinden faz­la prim öder. Ancak fazla sigorta bedeli belirlenmesi, hasar anında ekstra ödeme alınacağı anlamına gelmez” diye konuştu.

Sigorta şirketleri itibar kaybedebilir

Sigorta bedelinin şeffaf, adil ve doğru hesaplanmasının sektörde müşteri, aracı ve sigorta şirketi arasındaki güveni artıracağının altını çizen Yüksekbilgili, “Yanlış fiyatlandırmalar müşteri memnuniyetsizliğine ve sigorta şirketlerinin itibar kaybına neden olabilir. Sigorta yaptıran herkesin aracı ya da sigorta şirketlerinin poliçelerdeki sigorta bedelinin nasıl hesaplandığını bilmesi ve gerektiğinde doğru rakamlarla güncellenmesini sağlaması, hem sigortalıyı hem de sigorta şirketini koruyacaktır. Sonuç olarak, sigorta bedelinin doğru hesaplanması, mevzuata uygunluk, güncel piyasa verilerinin kullanımı ve reasürans stratejilerinin etkin bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür. Bu süreçler, hem sigortalıların tam koruma sağlamasını hem de sigorta şirketlerinin finansal sürdürülebilirliğini destekler” ifadelerini kullandı.