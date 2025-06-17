“Sigortacılık değerleri de güvence altına almalı”

AXA Türkiye ve Akde­niz Arkeolojisi Derne­ği, Antalya açıkların­da yer alan Kumluca ve Finike batıkları gibi önemli keşifle­ri koruma altına alarak, hem bilimsel araştırmalara katkı sağlıyor hem de bölgenin kül­türel belleğini yaşatıyor. Bi­limsel çalışmalar, Fransa’nın Nice kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı’nda katılımcılarla paylaşıldı. AXA Grubu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, AXA Türkiye CE­O’su Yavuz Ölken, AXA Tür­kiye Hukuk, Uyum ve Kurum­sal Sorumluluk Başkanı Onur Koçkar ve çalışmalara lider­lik eden Doç. Dr. Hakan Öniz katıldı. Etkinlikte, yürütülen projelerin çıkış noktası, kül­türel mirasa katkısı ve yerel sorumluluk bilinciyle oluş­turduğu etki konusunda bilgi verildi.

Yavuz Ölken, sigortacılı­ğın sadece riskleri değil, de­ğerleri de güvence altına al­mayı gerektirdiğini belirtti. Ölken, kültürel miras proje­lerine sağladıkları katkının, geleceğe bırakacakları ortak hafızaları için uzun vadeli so­rumluluklarının bir parçası oluğunu vurgulayarak, “Sa­dece kültürel mirasımızı ko­rumakla kalmayacağız aynı zamanda denizlerimizdeki biyoçeşitlilik farkındalığı ile iklim değişiminin yaratacağı etkileri minimize etmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Denizler geçmişle bağımızın sessiz tanıklarıdır”

AXA Türkiye Hukuk, Uyum ve Kurumsal Sorumluluk Baş­kanı Onur Koçkar da projeyi yalnızca bir işbirliği değil, kül­türel belleğe sahip çıkma çaba­sı olarak gördüklerini aktardı. Koçkar, geçmişin anlaşılma­dan geleceğin korunamayaca­ğına işaret ederek, “Denizle­rin altında saklı olan tarihi gün yüzüne çıkarmak, bize kim ol­duğumuzu hatırlatıyor. Türki­ye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması yalnızca coğrafi bir gerçek değil, beraberinde tarihsel bir sorumluluk getiri­yor. Bizim için denizler, doğal kaynak olmanın ötesinde, geç­mişle kurduğumuz bağın ses­siz tanıklarıdır” değerlendir­melerinde bulundu.

“Su altı arkeolojisinde dünyayı aştık”

Çalışmalara liderlik eden Doç. Dr. Hakan Öniz, su altı arkeolojisinin, denizin derinliklerinde yatan hassas kültürel değerler üzerine çalışılan zor bir bilim dalı olduğunu paylaştı. Öniz, bu yüzden bu alanın, ileri düzeyde uzmanlık gerektirdiğine ve çalışmalarını genellikle çoğu kişinin gözle göremeyeceği, suyun 40-50 metre altında yürüttüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Bu alanda yıllar süren emeğin sonucunda Türkiye, su altı arkeolojisinde dünya standartlarını yakalayan, hatta aşan bir noktaya ulaştı. AXA Türkiye’nin vizyoner desteği, kültürel mirasın korunmasına sadece sigorta penceresinden değil, ortak bir gelecek vizyonuyla yaklaştığının güçlü bir göstergesi oldu.”