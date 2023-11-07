Can dostlarınızı da sigortalatın

Evlerimizi, hayatımızı paylaştığımız can dostlarımız da artık sigorta ile güvence altına alındı. Yıllarca bir veya iki şirketin sınırlı kapsamda çıkarttığı pet sigortaları her geçen gün daha çok sigorta şirketinin daha geniş içeriklerle ürün raflarında yerini almaya başladı.

Evlerimizin neşesi kedi ve köpeklerimize özel çıkartılan pet sigortaları kapsamına göre 250 TL ile 2500 TL arasında değişen fiyatlarla sunuluyor. Ancak evcil hayvanlarımızın pet sigortasından yararlanması için bazı şartları da sağlaması gerekiyor. Öncelikle can dostlarımızın çip takılı olması, karne ve pasaportunun olması, altı ay ile 10 yaş arasında yer alması ayrıca tüm aşılarının da yapılması gerekiyor.

İki farklı paket var

Örneğin Türkiye Sigorta’nın evcil hayvanlara özel Standart kapsamlı paket ve Geniş Kapsamlı Paket olmak üzere iki farklı sigorta paketi var. Sempati Evcil Hayvan Sigortası'ndaki iki paket içinde kedilerin 6 ay-10 yaş arası köpeklerin ise 6 ay-8 yaş arasındaki bulunması şartı aranıyor. Poliçede acil durum teminatı, ayakta ve yatarak tedavi ve sorumluluk teminatının yanı sıra özel ek hizmet ve avantajlar da var.

Sempati Sigortası ayrıca veteriner hekim muayene masraflarından görüntüleme ve laboratuvar tetkiklerine kadar teminat sağlıyor. Türkiye Sigorta halen Standart Paket (Acil Durumlar ve Sorumluluk Teminatı seçeneği ile) için yıllık 945 TL, Geniş Kapsamlı Paket için ise (Acil durumların yanı sıra Ayakta Yatarak Tedavi ve Sorumluluk Teminatı seçeneği ile) yıllık 2.895 TL talep ediyor.

Anlaşmalı 145 veteriner kliniği var

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, Pati Sigortası (Ferdi kaza) yıllık priminin 250 TL, Pati Plus Sigortanın ise (Sağlık Sigortası) 1750 TL olduğunu kaydetti. Tezbaşaran, “Pati sigortası, evcil hayvanınızın trafik kazasına bağlı tüm sağlık problemleri, başka bir kedi veya köpek ile kavga sonucu yapılacak tedaviler, kırık ve yaralanmalar, yabancı cisim yutma gibi tedavilerinde geçerli. Pati Plus ise kaşıntı, tüy dökme gibi deri hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı ve kanser gibi birçok hastalığın da tedavi masraflarını karşılar.

Pati Plus ile anlaşmalı veteriner klinik ağında evcil hayvanınızın muayene edilmesi, yatarak tedavisi ve ameliyatı, dikiş atılması, serum takılması, röntgen çekilmesi, tahliller ve tedavide kullanılan ilaçlar da karşılanır. 3 ay bekleme süresi var. Türkiye genelinde 145 anlaşmalı veteriner kliniğimiz bulunuyor. Bu ağda olmayan bir veterinere gidildiği takdirde, tedavi masrafının TVHB fiyatı üzerinden yüzde 60’ı ödeniyor" dedi.

Ücretsiz hizmetler de veriliyor

Sigorta şirketleri pet sigortası teminatına kavuşan kedi ve köpeklere anlaşmalı veteriner kliniklerinde genelde yılda bir kez ücretsiz genel muayene, tırnak kesimi, göz ve kulak temizliği hizmeti sunuluyor. Ayrıca yine anlaşmalı olmak kaydıyla veterinerlerde, köpek eğitim merkezlerinde, pet kuaförlerde, pet taksilerde ve pet otellerinde de yüzde 10 ile 20 arasında indirimler sağlıyor.

Kediler 600, köpekler 900 TL’ye sigortalanıyor

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Taylan Matkap Patim Güvende Sigortası’ndan 6 aylıktan büyük, 10 yaşından küçük kedi veya köpeklerin yararlanabildiğini söylüyor.

Matkap, şu bilgiyi paylaşıyor; “Patim Güvende Sigortası ile evcil hayvanlarımızın trafik kazası, yüksekten düşme, yabancı cisim yutması, zehirlenme gibi birçok acil durumun tedavi masraflarını limitleri dahilinde karşılıyoruz. Ayrıca acil tedavi, üçüncü şahıs mali sorumluluk ile kayıp ilanı ve ödül teminatları da var. Pati Plus teminatı ile de acil durumlar için tedavi kapsamı dışındaki veteriner muayenesi, tahlil, tedavi gibi sağlık giderleri poliçeye dahil ediliyor.

Sigortalılarımız diledikleri veteriner hekimi tercih edebiliyor. Acil Tedavi ve Pati Plus Teminatı kapsamındaki hizmetler için anlaşmalı/anlaşmasız veteriner ayrımı bulunmuyor. Poliçe düzenlenirken evcil hayvanların çip numarasının beyan edilmesi gerekiyor. Patim Güvende Sigortası ürünümüz kapsamında kediler için 600 TL’den başlayan, köpekler için ise 900 TL’den başlayan fiyatlarla teminat verilebiliyor.”