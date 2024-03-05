Hem hayatınızı hem paranızı sigortalatın!

Esin ÇETİNEL

Sigorta şirketleri son dönemde hayat sigortalarına yeni bir ürün daha ekleyerek dövize endeksli prim iadeli hayat sigortalarını satışa sunmaya başladı.

Firmaların yeni yeni raflarına koymaya başladıkları prim iadeli ve dövize endeksli bu ürünler sayesinde hem prim ödediğiniz süre boyunca vefat riskiniz teminat altına alınıyor hem vergi avantajından yararlanıyorsunuz hem de sigorta süresi dolduğunda o günkü kur üzerinden biriken döviziniz TL karşılığı olarak size geri ödeniyor. Oysaki klasik hayat sigortası ürünlerinin önemli bölümünde poliçe süresi dolduğunda biriken para geri ödenmiyor.

Sigorta şirketlerinin birbirinden farklı uygulamaları bulunmasına karşın genelde bu ürünlerde vadeler 10- 15 yıl oluyor. Yani siz bu süreç boyunca kendi isteğiniz doğrultusunda aylık, üç aylık, altı aylık hatta yıllık olarak primlerinizi ödüyorsunuz. Sözleşmeler ise genelde dolar ve euro üzerinden gerçekleşiyor. Poliçe sonunda geri ödemelerde yine seçtiğiniz para biriminin TL karşılığı olarak yapılıyor.

Talep yüzde 100 arttı

Özellikle son bir yıldır dövize endeksli prim iadeli hayat sigortalarına ilgi hızla arttı. Döviz ile birikim yapma, vergi indiriminden faydalanma ve primleri değerlenmiş bir şekilde geri alabilme gibi avantajlar nedeniyle bu ürüne ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “2023 sonu itibarıyla sektörde birikimli ürünlerden 17 milyar TL üretim gerçekleşti.

Bu rakam, geçen yıla kıyasla yüzde 100 büyüme demek. Bu süreçte şirket olarak, üretimlerimizi iki kattan fazla artırdık ve 1 milyar TL’ye ulaştık” diyor. Bu ürünle Garanti BBVA Emeklilik olarak sigortalıyı minimum 12 yıl teminat altına alıp süre sonunda ödenen primleri dolara endeksli şekilde iade ettiklerini söyleyen Göçer, ürün hakkında şu bilgileri paylaşıyor; “Ayrıca aylık ödenen primlerden yüzde 40’a varan vergi iadesi de yapılıyor.

Aylık prim ödemeleriniz döviz karşılığı bir tutarla ödeniyor. Geri alırken de aynı şekilde, ödeme günündeki döviz kuru esas alınarak geri ödeniyor. Böylece müşterimize hem hayat sigortası yapıyor, hem de tasarruf etme fırsatı sunuyoruz. 63 yaşından küçük tüm müşterilerimiz ayda minimum 50 dolarlık bir ödemeyle bu ürüne sahip olabilir. Yaşa ve cinsiyete göre maksimum teminat tutarı ve beraberindeki aylık ödeme değişiklik gösterebiliyor. Örnek vermek gerekirse 35 yaşında bir kadın aylık 1.150 dolara kadar ödeme yapabilir.”

En az 40 dolar ödemeli

Yakın zamanda “Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası” ürününü hayata geçirdiklerini söyleyen BNP Paribas Cardif Türkiye Banka Sigortacılığı ve Acente Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz, “Bu ürünümüzde sigorta süresi içerisinde yaşam kaybı riskinin gerçekleşmesi durumunda sigortalının geride kalan sevdiklerine ABD Doları endeksli vefat teminatının TL karşılığı ödeniyor.

Sigorta süresi sonunda sigortalının hayatta olması halinde ise ödenen primler yine ABD Doları endeksli olarak sigortalı tarafından geri alınıyor” diyor. Süresi tercihe göre 12 yıl ya da 15 yıl olarak belirlenen sigortalının; yaşı ile sigorta süresinin toplamının ise en fazla 70 olması gerektiğini söyleyen Gökhan Sertsöz, “Bu ürünümüzde 18-58 yaşları arasındakiler 12 yıllık poliçeden, 18-55 yaşları arasındakiler 15 yıllık poliçeden yararlanabiliyor. Müşterilerimiz, ödeme periyoduna göre aylık en az 40 ABD Doları ödemeliler.

Primler, tahsilatın yapıldığı gündeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları efektif satış kuru esas alınarak, TL karşılığı olarak tahsil ediliyor. Poliçe sahipleri, ilk yıl primleri ödedikten sonra ara verme (tenzil) veya poliçeden ayrılma hakkını (iştira) kullanılabiliyor. Ara verilen poliçelerde yaşam ve vefat teminatları, prim ödemesi yapılan süreye göre yeniden hesaplanıyor. Sigorta prim ödemelerinde olduğu gibi, bu poliçeye bağlı her türlü tazminat ödemeleri de dövize endeksli olarak hesaplanıp TL karşılığı ödeniyor” şeklinde detayları paylaşıyor.

Üç seçenek var

Türkiye Hayat Emeklilik, Dövize Endeksli Prim İadeli Hayat Sigortaları ile müşterilerine farklı teminat yapıları içeren üç ürün seçeneği sunuyor. Bunlardan vefat teminatı sunan Prim İadeli Haya Sigortası (Dövize Endeksli) ve yaşam hali teminatı sunan Yaşam Sigortası ürününden 18-61 yaş aralığındaki kişiler faydalanabiliyor. Kaza sonucu vefat ve tehlikeli hastalık teminatları sunan Prim İadeli Hayat Sigortası (Dövize Endeksli) Ek Teminatlı üründen ise 18-51 yaş aralığındaki kişiler yararlanabiliyor. Söz konusu ürünler minimum 10 yıl güvence sağlıyor. Ayrıca sigortalı prim miktarını her yıl dönümünde artırabiliyor veya alt sınıra kadar azaltabiliyor.

Ayda 150 dolar ödeyene 176 bin dolarlık teminat

Bu ürünün en büyük getirisinin, 12 yıl boyunca alınacak hayat sigortası ve birikimlere sağlanan yüzde 27’ye varan vergi iadesi imkânı olduğunu söyleyen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, sözlerini şöyle sürdürüyor; “Örneğin ayda 150 ABD Doları prim ödeyen bir sigortalı, ilk günden 176 bin dolarlık vefat teminatına hak kazanır. 12 yıl boyunca bu hakkı devam eder. 12 yıl boyunca hesaplarsak, 21 bin 600 dolar prim ödemesi gerekirken, vergi indirimleri sayesinde 15.768 dolar prim öder. 12 yılın sonunda 21.600 dolar yaşam teminatı elde eder ve ödeme günündeki döviz kuru üzerinden hesaplanarak ödeme yapılır.”

Yüzde 40’a varan vergi avantajı sunuluyor

Prim iadeli hayat sigortası yaptıranlar ödedikleri primleri, Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen limitler dahilinde gelir vergisi matrahlarından indirebiliyorlar. Söz konusu Kanunu’na göre, sigortalılar ödedikleri primin tamamını, primi ödedikleri ayda elde ettikleri ücretin yüzde 15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, içinde bulundukları aydaki vergi dilimine göre yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahlarından indirebiliyor.