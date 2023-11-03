SEDDK Başkanı Eroğlu görevinden istifa etti

Temmuz 2022’de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı olarak atanan Mehmet Akif Eroğlu, görevinden istifa etti.

Yerine SEDDK Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu İkinci Başkanı Davut Menteş vekalet edecek.

Eroğlu SEDDK Başkanlığından önce Ziraat Sigorta Genel Müdürlüğü, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreterliği ve Motorlu Taşıt Büro Müdürlüğü görevlerini yürütmüştü.