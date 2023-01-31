Sigorta eksperliği kursu açılıyor
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Türkiye çapında belirlenen sigorta eksperi ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2023 yılı içerisinde sigorta eksperliği kursu açılacağını duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bu çerçevede yeni eksper adayları için Ön Alım başvuruları (toplam 300 kontenjan) 1. 20 Mart 2023 tarihleri arasında Sigortacılık Eğitim Merkezine (www.segem.org.tr) yapılacak.
Ayrıntılı bilgi, Sigortacılık Eğitim Merkezi (www.segem.org. tr) internet sayfalarında yer alacak “2023 Yılı Sigorta Eksperliği Kursu Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” adlı dokümandan edinilebilecek.