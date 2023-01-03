Sigorta poliçelerinde kağıt dönemi bitiyor

SBM'nin üyelere gönderdiği yazıda e-Sigorta Poliçesi'nin, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik aracılarının kağıt ortamda düzenlemekte oldukları sigorta poliçelerinin elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulama olduğu belirtildi.

Sigorta şirketleri tarafından gelecek soru ve toplantı taleplerinin değerlendirilebilmesi amacıyla sigorta şirketleri ile Ocak 2023 ayı içerisinde belirlenecek tarihlerde toplantı planlamaları yapılacak. SBM üyelerinden 6 Ocak 2023 tarihine kadar talep ve soruları iletmelerini istedi.

Emel YİĞİT