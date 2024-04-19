Sigorta sektörü 2023’te 211 milyar tazminat ödedi

ESİN ÇETİNEL

Halen bu riskin 30 milyar dolarının sigortalı olduğuna dikkat çeken Gülen, “Sigorta sektörü olarak bunun iki üç katını üstlenme gücümüz var” dedi. Türkiye Sigortalar Birliği’nin Seçimli Genel Kurulu’nun açılışında bir konuşma yapan Uğur Gülen, 2024 yılında Birlik olarak trafik, bina tamamlama ve olası Marmara Depremine odaklanacaklarını belirtip diğer önemli gelişmeler hakkında ise şunları söyledi;

GSYİH’nın 24 katı teminat sağladık

“2024 yılında örneğin kefalet sigortası önemli bir ürün olacak. DASK yerine daha kapsamlı olan ZAS’ın hayata geçmesi de yine önemli bir gelişme olacak. Aynı zamanda sağlık sigortalarının geliştirilmesi, Üniversite hastanelerinde de TSS’nin geçmesi, vergi teşviği yaratılması sektörü ve dolayısıyla sigortalıları olumlu yönde etkileyecektir.” Bugün sigorta sektörünün 576 trilyon TL’lik teminat sağladığını bunun ise GSYİH’nın 24 katı olduğunu söyleyen Gülen, sektörün topladığı 1.2 trilyon TL’lik fonu ise Türkiye’deki değişik yatırım araçlarında değerlendirerek ekonomiye destek sağladığını vurguladı.

2023 yılında sigortalılara ödenen toplam tazminat tutarının 211,5 milyar TL’ye ulaştığına da dikkat çeken Gülen, “2023 yılında günde 147 bin tazminat dosyası açıldı. 131 bin dosyanın ise ödemesi yapıldı. Buna karşın sektörün ödediği toplam vergi 2 milyar TL’ye ulaştı” dedi. SEDDK Başkanı Davut Menteş ise sigorta sektör açısından kötü geçen 2022 yılının ardından 2023 yılının tam bir geri dönüş yılı olduğunu ifade etti.

2024 yılında ise çok sayıda düzenlemenin hayata geçeceğini hatırlatan Menteş, sözlerini şöyle sürdürdü; “2024 yılında sigortacılık kanununun yanı sıra doğal afet sigortası, trafik sigortası, riskli sigortalar havuzu, sağlık sigortaları, OKS’den tamamlayıcı emeklilik sistemine geçiş, katılım sigortacılığı konularında düzenlemeler yapılması planlanıyor. Ancak bu yılın riskleri de yok değil. Öncelikle global reasürans arzındaki daralmalar ve bunun fiyatlara yansıması en önemli risklerden biri.”

Gülen yeniden başkan seçildi

Türkiye Sigortalar Birliği’nin dün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısının ardından gerçekleştirilen seçim sonucu oyların büyük bölümünü alan Uğur Gülen bir dönem daha başkan olarak seçildi. Aynı zamanda Aksigorta Genel Müdürlüğü görevini de sürdüren Uğur Gülen 2026 Nisan ayına kadar Türkiye Sigortalar Birliği başkanlık görevini sürdürecek.