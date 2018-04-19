19 Nisan 2018

Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı ve Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer, "Deprem sigortası zorunlu ancak Türkiye'de konutların sadece yüzde 46'sı depreme karşı sigortalı. Kaskoda yüzde 25'ler civarında, sağlığa bakarsanız yüzde 3-4'ler mertebesinde bir penetrasyon oranı var. Böyle baktığınız zaman Türkiye'deki sigorta sektörünün önü açık." dedi.

Dinçer, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, sigortacılık sektörünün dünya pazarında 4,7 trilyon dolarlık prim üretimi olduğunu söyledi.

Prim üretiminin Avrupa pazarında 1,5 trilyon dolar, Türkiye pazarında ise 13 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Dinçer, ülkede sigortacılık sektöründe büyümenin devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'de deprem sigortasının zorunlu olduğunu hatırlatan Dinçer, şöyle devam etti:

"Ancak Türkiye'de konutların sadece yüzde 46'sı depreme karşı sigortalı. Türkiye'de kaskoda yüzde 25'ler civarında bir penetrasyon oranı var. Yani her dört araçtan bir tanesinin kaskosu var. Sağlığa bakarsanız yüzde 3-4'ler mertebesinde bir penetrasyon oranı var. Yani Türkiye'deki 30 kişiden birinin sağlık sigortası var. Böyle baktığınız zaman Türkiye'deki sigorta sektörünün önü açık. Ciddi bir potansiyel barındırıyor."

Dinçer, ilerleyen dönemlerde müşteriyi en iyi tanıyan ve anlayan, mevcut ürün ve hizmetlerini bu doğrultuda kişiselleştirebilen firmaların başarılı olacağını belirterek, "Yeni nesil sigortacılık anlayışına paralel, sigortalılığı kolay, yalın ve erişilebilir hale getirmek vizyonuyla ilerliyoruz. Müşterilerimizi, ihtiyaçları ve risk perspektifi ekseninde tanıma önceliğiyle hareket ediyoruz ve müşterilerimizi merkeze alarak iş süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz." dedi.

"Türkiye'nin ilk sektör robotunu oluşturduk"

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen de yüzde 8,5 civarında pazar payına sahip olduklarını söyledi.

Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde 100 bine yakın poliçelerinin olduğunu dile getiren Gülen, "100 bine yakın poliçenin yarısı Bursa'dan geliyor. Bu rakamlara baktığımızda daha gidecek çok yolumuzun olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Teknolojinin, iş hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine dikkati çeken Gülen, şunları kaydetti:

"Aksigorta, önümüzdeki dönemde bu büyümeyi teknolojiye ciddi bir şekilde yatırım yaparak sağlayacak. Geçen hafta Türkiye'nin ilk sektör robotunu oluşturduk. İsmine de 'Aksigorta Dijital Asistanı' dedik ve bunu da kısaltarak ADA ismini verdik. Bugün birçok proseste, yani yüz binlerce, milyonlarca işlemimizi ADA'ya yaptırıyoruz. Yurt dışına gitmek isteyen çalışanlarımızın vize başvurularını bile ADA alıyor. Diğer sigorta şirketlerinden rücu işlemlerimizi, filo kaskolarımızın poliçelerinin düzenlenmesini ve kaskoların hasarlarının proses edilmesini ADA yapıyor. Teknolojiyi işimizin merkezine koyup Türkiye'de sigortacılığı büyütmek istiyoruz."