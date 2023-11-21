Sigortam.net'ten Öğretmenler Günü'ne özel kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kendi isimlerine kayıtlı araçları için kasko poliçelerini sigortam.net üzerinden yaptıran öğretmenler, anlaşmalı sigorta şirketlerinde geçerli yüzde 25'e varan indirim avantajından faydalanabilecek.

Tüm öğretmenler, hem sigortam.net'in internet adresinden hem de telefondan arayarak telesatış kanalı üzerinden yaptıracakları kasko poliçelerinde bu kampanyadan yararlanabilecek. Öğretmenlerin indirimden yararlanmaları için poliçe alımının ardından 24 saat içerisinde sigortam.net Whatsapp hattına meslek kartı ile araç plakalarını göndermeleri yeterli olacak.