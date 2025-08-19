Sigortacılıkta en büyük tehdit: Siber güvenlik

Uluslararası danış­manlık, denetim, gü­vence, strateji, ku­rumsal finansman ve vergi hizmetleri şirketi EY ile IIF (Uluslararası Finans Ens­titüsü) tarafından küresel çapta gerçekleştirilen Küre­sel Sigortacılık Risk Yöneti­mi Araştırması’nın 2025 so­nuçları yayımlandı.

Araştır­ma sonuçları, sigortacılık sektöründeki riskten sorum­lu üst düzey yöneticilerinin (CRO’ların) kritik risklere karşı şirketlerini korurken iş değerine sunduğu katkıla­rı öne çıkarıyor. Araştırma­da, sigorta CRO’larının artık yalnızca risklerle mücadele etmediği; aynı zamanda stra­tejik olarak şirketlerin daya­nıklılık kapasitesini de artır­dığı görülüyor.

En büyük kaygı: ekonomik öngörülemezlik

Araştırmaya göre; sigor­tacılık sektöründeki risk yö­neticileri için siber güvenlik, geçen yıl olduğu gibi bu se­ne de önümüzdeki 12 ayın en önemli risk faktörü olarak gö­rülüyor. Geçen yıl araştırma­ya katılanların %53’ü siber güvenliği ilk sırada konum­landırırken, bu yıl bu oranın %66’ya çıktığı dikkat çeki­yor. Jeopolitik risklerin oluş­turduğu tehditler de bu kri­tik yükselişi tetikliyor.

Bunu %32 ile üçüncü taraf riskleri, %29 oranıyla da regülasyon ve uyum riskleri takip edi­yor. Sigorta şirketi CRO’la­rının önceliklendirdiği gün­dem maddelerinde en büyük kaygıyı, ekonomik ve siyasi değişimler gibi dış faktörle­rin öngörülemezliği oluştu­ruyor. Bu faktörler, risk yöne­timi stratejilerini doğrudan etkiliyor. Maliye politikaları ve yaptırımlar ise jeopolitik ve regülasyonel risklerin ke­sişim noktasını oluşturuyor. Özellikle 2025 yılının başla­rında açıklanan gümrük tari­feleri de makroekonomik risk algısını daha da artırıyor.

“CRO’lar dönüşümün stratejik ortağı olacak”

Araştırmaya göre; önü­müzdeki 5 yıl içinde sigorta­cılık sektörünün risk yöne­timinde beceri setlerine en çok ihtiyaç duyulacak konu­ların sırasıyla siber güvenlik (%36), iş/ürün bilgisi (%27), değişim ve dönüşüm (%25), operasyonel dayanıklılık (%25), yapay zekâ ve makine öğreniminin kullanımı (%25) olduğu öne sürülüyor.

EY Türkiye Finansal Hiz­metler Sektör Lideri ve Ver­gi Bölümü Şirket Ortağı Le­vent Atakan, “Araştırmaya göre; sigorta şirketlerindeki CRO’lar artık yalnızca risk­lerin kontrolüyle değil, ku­rumsal dönüşüm süreçleri­nin stratejik bir ortağı ola­rak konumlanıyor. Ayrıca araştırma, risk yönetiminin şirket genelinde iş kararla­rını destekleyen bir itici güç olarak nasıl değer sağladığı­nı ortaya koyuyor” dedi. EY Türkiye Finansal Risk Hiz­metleri Şirket Ortağı Ezgi İvecan ise “CRO’ların mev­cut risk yönetimi teknikleri­nin etkinliğini artırmak için stres testi ve senaryo analizi, risk iştahı, yetenek ve beceri geliştirme, yapay zekâ ve tek­noloji gibi birçok konuyu ele alarak çok boyutlu bir stra­teji benimsemesi gerekiyor” diye konuştu.