Sigortacılıkta en büyük tehdit: Siber güvenlik
EY ve IIF iş birliğiyle küresel çapta ikincisi gerçekleştirilen Küresel Sigortacılık Risk Yönetimi Araştırması’na göre; siber güvenlik riskleri, bir yılda %53’ten %66’ya yükselerek en büyük risk olarak öne çıktı. Rapor, CRO'ların dönüşümün stratejik ortağı olduğunu ortaya koydu.
Uluslararası danışmanlık, denetim, güvence, strateji, kurumsal finansman ve vergi hizmetleri şirketi EY ile IIF (Uluslararası Finans Enstitüsü) tarafından küresel çapta gerçekleştirilen Küresel Sigortacılık Risk Yönetimi Araştırması’nın 2025 sonuçları yayımlandı.
Araştırma sonuçları, sigortacılık sektöründeki riskten sorumlu üst düzey yöneticilerinin (CRO’ların) kritik risklere karşı şirketlerini korurken iş değerine sunduğu katkıları öne çıkarıyor. Araştırmada, sigorta CRO’larının artık yalnızca risklerle mücadele etmediği; aynı zamanda stratejik olarak şirketlerin dayanıklılık kapasitesini de artırdığı görülüyor.
En büyük kaygı: ekonomik öngörülemezlik
Araştırmaya göre; sigortacılık sektöründeki risk yöneticileri için siber güvenlik, geçen yıl olduğu gibi bu sene de önümüzdeki 12 ayın en önemli risk faktörü olarak görülüyor. Geçen yıl araştırmaya katılanların %53’ü siber güvenliği ilk sırada konumlandırırken, bu yıl bu oranın %66’ya çıktığı dikkat çekiyor. Jeopolitik risklerin oluşturduğu tehditler de bu kritik yükselişi tetikliyor.
Bunu %32 ile üçüncü taraf riskleri, %29 oranıyla da regülasyon ve uyum riskleri takip ediyor. Sigorta şirketi CRO’larının önceliklendirdiği gündem maddelerinde en büyük kaygıyı, ekonomik ve siyasi değişimler gibi dış faktörlerin öngörülemezliği oluşturuyor. Bu faktörler, risk yönetimi stratejilerini doğrudan etkiliyor. Maliye politikaları ve yaptırımlar ise jeopolitik ve regülasyonel risklerin kesişim noktasını oluşturuyor. Özellikle 2025 yılının başlarında açıklanan gümrük tarifeleri de makroekonomik risk algısını daha da artırıyor.
“CRO’lar dönüşümün stratejik ortağı olacak”
Araştırmaya göre; önümüzdeki 5 yıl içinde sigortacılık sektörünün risk yönetiminde beceri setlerine en çok ihtiyaç duyulacak konuların sırasıyla siber güvenlik (%36), iş/ürün bilgisi (%27), değişim ve dönüşüm (%25), operasyonel dayanıklılık (%25), yapay zekâ ve makine öğreniminin kullanımı (%25) olduğu öne sürülüyor.
EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Vergi Bölümü Şirket Ortağı Levent Atakan, “Araştırmaya göre; sigorta şirketlerindeki CRO’lar artık yalnızca risklerin kontrolüyle değil, kurumsal dönüşüm süreçlerinin stratejik bir ortağı olarak konumlanıyor. Ayrıca araştırma, risk yönetiminin şirket genelinde iş kararlarını destekleyen bir itici güç olarak nasıl değer sağladığını ortaya koyuyor” dedi. EY Türkiye Finansal Risk Hizmetleri Şirket Ortağı Ezgi İvecan ise “CRO’ların mevcut risk yönetimi tekniklerinin etkinliğini artırmak için stres testi ve senaryo analizi, risk iştahı, yetenek ve beceri geliştirme, yapay zekâ ve teknoloji gibi birçok konuyu ele alarak çok boyutlu bir strateji benimsemesi gerekiyor” diye konuştu.