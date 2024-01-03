Silifke OSB’de kamulaştırma çalışması sürüyor

Müjde DEMİR

Kamulaştırma işlemleri devam eden 13 sanayi parselinin 6’sının tamamlandığını söyleyen Silifke OSB Müdürü Fakih Gürsoy, 7’sinin ise acilen sanayicilerin hizmetine sunulması gerektiğini kaydetti. Silifke OSB'de ağırlıklı olarak taş ve toprağa dayalı sanayi (mermer işleme), gıda, içki ve tütün, kimya, petrol ürünlerinin bulunduğuna dikkat çeken Fakih Gürsoy, OSB’de ayrıca; lastik ve plastik, metal eşya ve ulaşım araçları, mantar ürünleri ve mobilya, kağıt ve kağıt ürünleri ile baskı ve baskı sanayisinin de yer aldığını belirtti.

“Yeni alanların sanayiye açılması gerekli”

Silifke OSB’nin tek genişleme alanı olan Bozalan Karadağ mevkiinde bulunan orman kadastro haritasında orman alanı ve kadastro paftalarında ise taşlık-çalılık olarak geçen 65 hektarlık alanın OSB’ye dahil edilmesi gerektiğinin altını çizen Gürsoy, “Mersin Çeşmeli mevkiinde biten otoyolun Silifke OSB’ye kadar bağlanması, Mersin Limanı'na ulaşımı kolaylaştıracaktır.

Bu üç konu bir an önce tamamlanırsa bölgede hizmet veren sanayiciler için fayda sağlayacaktır” diye konuştu. Silifke OSB’de faaliyet gösteren firmaların en büyük sorununun kalifiye eleman sıkıntısı olduğunu belirten Gürsoy, bugün itibariyle en az 500 kişilik kalifiye eleman ihtiyacı olduğunu dile getirerek, enerji ve işçi maliyetlerinin yüksek olmasının da firmaların yaşadığı sorunların başında yer aldığını kaydetti.

“Firmaları GES için teşvik ediyoruz”

Firmaları enerji konusunda güçleri oranında GES’i kurmaları için teşvik ettiklerine de değinen Gürsoy, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Şu ana kadar 15 GES kuran firmamız oldu. Güneş enerji santrali sayesinde firmaların enerji maliyetlerini en aza indirmeye çalışıyoruz.”

Taşucu TEİAŞ’dan Silifke OSB’ye kadar 6 kilometrelik enerji nakil hattının tamamlandığını belirten Gürsoy, OSB içerisinde kurulan dağıtım trafolarıyla her firmaya trafo güçleri oranında enerji verildiğini ve 2015 yılı içerisinde 3.289,00 m2 alan içerisinde yapımına karar verilen Silifke OSB İdari Bina ve Kültür Kompleksi’nin 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle hizmet vermeye başladığını belirtti.