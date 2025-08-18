Sınıf küçük rekabet büyük

Son zamanlarda Türki­ye’de en çok konuşu­lan araçlar hiç kuşkusuz elektrikli otomobiller. Tem­muz 2025’te elektrikli araçla­rın ÖTV diliminin yüzde 10’dan yüzde 25’e yükselmesi pazarın rotasını kökten etkiledi. 2 mil­yon liranın altında birçok mo­del rekabet yarışı içindeyken fiyatlar bir gecede 2 milyon li­ra barajının üzerine çıktı.

Fa­kat küçük sınıf elektrikli mo­dellerde tablo biraz daha farklı gelişti. Ulaşılabilir etiketlerle satılmaya çalışılan A ve B sını­fı yeni nesil elektrikli araçlar (EV) ucuz otomobil arayanlar için iyi bir seçenek oldu. Kısa süre önce satışa sunulan Cit­roen eC3, eC3 Aircross, Hyun­dai Inster ve Renault 5 E-Tech 2 milyon liranın altında satılan nadir modeller olarak öne çıktı. Tabi burada da rekabet voltajı oldukça yüksek. Modeller pa­zara çıktıkları aydan beri, kimi beklentinin üzerinde bir satış rakamına ulaştı kimi ise istedi­ği voltajı yakalayamadı.

Küçük EV’ler daha erişilebilir

Yeni ÖTV yapısın­da elektrikli araçlar­da 160 kW ve altı motor gücünde ÖTV matra­hı 1 milyon 650 bin liraya kadar yükseldi. ÖTV oranı da yüzde 25 oldu. Ay­nı güçte matrahı aşanlar için yüzde 55’lik dilim geldi. Tabi daha güçlü elektrikliler için ise oran yüzde 65 ve yüzde 75 seviyesinde uygulanmaya başlandı. Bu tablo karşısında küçük sınıf EV’ler alt dilim­de rahatlıkla kalabilmesi ne­deniyle erişebilir otomobiller klasmanında yer aldı.

Citroen eC3 pazara çıktığı son 2 ayda toplamda bin 708 adetlik satı­şa ulaştı. Model Türkiye’de sa­tışa sunulan en ucuz elektrik­li otomobil olarak dikkat çe­kiyor. Aynı zaman diliminde modelin Aircross versiyonu da bin 222 adet sattı. Hemen hemen 3 önce yollara çıkan Hyundai Inster de markayı A segmentinde temsil ediyor. Bu sınıfa Türkiye’de talep dü­şük olmasına karşın model 3 ayda toplamda 394 adet sattı. Uzun bir süredir gelmesi bek­lenen Renault 5 ise yine 2 ay­lık süreçte 283 adede ulaştı.

Kur baskısı artarsa fiyatlar 2 milyonu geçer

Fiyat bariyeriyle birlik­te düşük güç, düşük matrah kombinasyonu bu modellerin alt dilimde kalmasını sağladı. Fakat kısa süre içinde kur bas­kısı artarsa bu modellerin de 2 milyon liranın üzerine çık­ması çok da zor olmaz. Şehi­riçi menzilleri ortalama 450 kilometre seviyesinde olan elektrikli modellerin batarya paketleri de hızlı şarj ünitele­rinde 25-30 dakikada doluyor. Özellikle evden şarjda düşük maliyetlerle öne çıkan model­lerin, bakım aralıkla­rı da olduk­ça fazla.

En ucuz elektrikli eC3

Fransız üretici Citroen özellikle fiyat rekabeti için yeniden tasarladığı C3’ü Türkiye pazarına sundu. Elektrikli versiyonla pazarda boy gösteren model ilk iki ayda beklenmedik bir satış performansı sergiledi. Bunda hiç kuşkusuz değişmesi beklenen ÖTV sistemi de etkili oldu. 44 kWs batarya paketiyle sunulan otomobilin şehir içi menzili 446 kilometre olarak paylaşıldı. Aracın kombin menzili ise 320 kilometre olarak hesaplanmış.

Aynı batarya paketiyle sunulan eC3 Aircross da markanın dikkat çeken modellerinden. eC3’ün fiyatı 1 milyon 320 bin lira seviyesinde. Burada menzil boyut ve ağırlık nedeniyle biraz daha aşağıda. Modelle ilgili Citroen Marka Direktörü Bora Duran, “ë-C3 ve ë-C3 Aircross, elektrikli araç pazarındaki büyümemizde lokomotif görevini üstlendi. Her iki araç da pazarda çok hızlı şekilde kabul gördü. Hedefimiz yıl sonuna kadar 15 bin adet satmak” dedi.

Renault’un en ikonik modeli: R5

Fransız üretici Renault uzun bir süredir, R5 hazırlıklarını yapıyordu. Türkiye pazarına sonunda giriş yapan model, ikonik tasarımıyla dikkat çekiyor. Araç iki farklı güç seçeneğiyle pazarda kendine yer buldu. 120 hp güç ile modelin 245 NM torku var. 40 ve 52 kWh batarya kapasitesine sahip olan aracın menzilinin 312 ve 510 kilometre seviyesinde olduğu aktarılıyor. Lansman sürecinde Türkiye fiyatı 1,5 milyon TL bandındaydı. Fakat son ÖTV değişikliğiyle birlikte aracın başlangıç fiyatı 1.7 milyon liraya kadar çıktı.

A sınıfında tek: Inster

Güney Koreli Hyundai de kısa bir süre önce yeni elektrikli modelini Türkiye ile tanıştırdı. A sınıfında boy gösteren model, küçük boyutlarıyla tam bir şehir otomobili olarak dikkat çekiyor. Araç 84,5 kW (115 PS) güç, 147 NM tork ile sunuluyor. Inster, standart olarak 11 kW’lık bir yerleşik şarj cihazıyla donatılmış. DC hızlı şarj cihazı kullanıldığında, Inster yaklaşık 30 dakikada %10 ila %80 oranında şarj edebiliyor. INSTER’ın menzili ise 49 kWh bataryasıyla 360 kilometre (WLTP). DC hızlı şarj kapasitesi, uzun mesafelerde seyahat ederken kısa duraklamalara olanak tanıyor. Araç, özellikle daha soğuk iklimlerde şarj performansını artıran bir batarya ısıtma sistemiyle donatılmış. Mikro-SUV formu, bağlanabilirlik ve garanti algısıyla ilk EV alıcısına güçlü alternatif olarak dikkat çekiyor. Hyundai Inster’in başlangıç fiyatı 1.5 milyon lira seviyesinde.