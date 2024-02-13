Şirketlerin talebi ile esnek ofis alanlarına ilgi hızlandı

Yeni nesil esnek çalışma alanında faaliyet gösteren Kolektif House, lokasyon ağını genişletmeyi sürdürüyor. Hibrit çalışmanın iş hayatına geri dönüşü olmaz bir biçimde yerleşmesiyle esnek ofis alanlarına talebin ciddi ölçüde arttığına dikkat çeken Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, kurumsal şirketlerden yoğun talep aldıklarını belirterek, önümüzdeki birkaç yıl Türkiye genelinde hızlı bir büyüme trendinde olacaklarını söyledi.

Hibrit çalışma tercih ediliyor

Yapılan son araştırmalara göre çalışanların yüzde 90’a yakınının iş ararken hibrit çalışma seçeneği vadeden markaları tercih ettiğine işaret eden Onur, Kolektif House olarak en hızlı büyüycekleri alanın da Enterprise çözümleri olacağını aktardı.

Farklı disiplinlerden çalışanların bir arada olabildiği, birbiriyle fikir alışverişinde bulunabildiği, network ağlarını genişlettiği, yeni iş birliklerinin kapılarını araladıkları esnek çalışma alanlarının çalışan bağlılığı, memnuniyeti, verimliliği, yaratıcılığı ve motivasyonunu artırdığına vurgu yapan Onur, “Şirketler açısından bakıldığında ise yatırım maliyetine katlanmaksızın; internet, elektrik, su, doğal gaz gibi faturaların yanında günlük bakımdan resepsiyona pek çok hizmet kaleminin tek bir elden yönetildiği ve aylık ücrete indirgendiği bu modelde sözleşmeler, vadeler de daha esnek yapıya sahip. Esnek çalışma alanları şirketlere ayrıca büyüyen ya da küçülen ekipler için mevcut metrekarenin belirlenmesinde nihai çevikliği de sunuyor” şeklinde konuştu.

Araştırma şirketi CBRE’nin açıkladığı ‘Türkiye’de Hazır Ofis Sektörü’ raporuna göre kiralanabilir alan büyüklüğü açısından sektörde lider konumda olduklarını belirten Onur, “Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da Ataşehir, Levent ve Moda’da, Ankara’da ise Çankaya’da yeni lokasyonlarımızı açtık. Kısa süre önce de Ankara’da Beştepe lokasyonumuz hizmete girdi.

Şu anda 30 lokasyonda, yaklaşık 80 bin metrekarede, 10 bin üyeye hizmet veriyoruz. Büyükşehirlerde farklı semtlerde esnek ofis alanlarımızı genişletmek için projelerimiz devam ediyor. Kısa süre sonra İstanbul’da yeni lokasyonlarımızı hizmete alacağız. İzmir’de de imzalar atıldı. Türkiye genelinde de yaygınlaşacağız. Açacağımız yeni lokasyonlarla birlikte pazar payımızı kısa sürede yüzde 25’ten yüzde 30’a taşımayı hedefliyoruz” dedi.

“Ofisler artık dört duvardan ibaret değil”

Ahmet Onur, ofislerin artık, zeminde kabloların dolandığı, duvarların griye boyandığı, odaların yan yana dizildiği dört duvardan ibaret olmadığını söyledi. Onur, sözlerine şöyle devam etti: “Günümüzde biyofilik tasarımla nefes alan, sanatın her köşeye taşındığı modern çalışma alanları, çalışanlar için bir sosyalleşme ve yaşam alanı niteliği taşıyor.

Gelinen noktada küçük ya da büyük fark etmeksizin tüm şirketler artık ticari bir alan satın almak ya da uzun vadeli sözleşmelerle kiralamak yerine demirbaştan teknolojik altyapıya herhangi bir ön yatırım gerektirmeyen, resepsiyondan ikramlara birçok hizmeti bir arada sunan esnek ofis çözümlerini tercih ediyor. Esnek ofis alanı günümüzde 1 kişiden 1000 kişiye kadar çalışanın ofis ihtiyacını karşılıyor.”