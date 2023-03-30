Şişecam, Ciner Grubu'nun Stockton liman projesine 12 milyon dolara ortak olacak

Şirket bu sabah yaptığı açıklamada ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kurulacak olan limanın farklı coğrafyalarda büyüme ve tedarik zincirinin güvenliğe alınması konularında stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Limanın 2027'de devreye alınması ve 2029 yılında 5 milyon ton ile tam kapasiteye ulaşacak.