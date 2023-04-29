Şişecam’dan ilk üç ayda 28,4 milyar TL’lik gelir

4 kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel büyümesini sürdüren Şişecam’ın 2023 yılı Ocak- Mart dönemindeki net satışları 28,4 Milyar TL (1,5 Milyar dolar) seviyesine ulaştı. Bu dönemde Şişecam’ın toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin, yılın ilk çeyreğindeki toplam yatırımları 2,8 Milyar TL (149 Milyon dolar), ihracatı ise 275 Milyon dolar oldu.

29.04.2023 - Şişecam 2023 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı Şişecam’ın 2023 ilk çeyreğinde konsolide net satışları 28,4 Milyar TL (1,5 Milyar dolar) seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile, Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam yatırımları 2,8 Milyar TL (149 Milyon dolar), ihracatı ise 275 Milyon dolar oldu

İlk çeyrekte 1,3 Milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1,1 Milyon ton soda külü ve yaklaşık 908 Bin ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi. Şirketin, yılın ilk çeyreğindeki toplam yatırımları 2,8 Milyar TL (149 Milyon dolar), ihracatı ise 275 Milyon dolar oldu.

Belirsizliklerin gölgesinden ustalıkla çıktık

Şişecam’ın 2023 yılı ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici şunları söyledi: “Global arenada süregelen ekonomik ve jeopolitik riskler devam ederken, cam ve kimyasallar sektörlerinin güçlü küresel oyuncusu olarak bu dönemde de akıllı teknolojiler ve yetkin insan kaynağımızdan aldığımız güçle sürdürülebilir başarıyı yakaladık. Küresel ölçekte artan maliyetler ve hiperenflasyon ortamında, etkin maliyet yönetimi yaklaşımımız ve stok optimizasyonuna dayalı yönetim anlayışımızla belirsizliklerin gölgesinden ustalıkla çıktık.

Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yolumuza devam ederken iş kollarımızın tedarik süreçlerinin önündeki engelleri kaldıracak isabetli yatırım kararları aldık. 88 yıllık geçmişimizden gelen üretim gücümüzü gelecek vizyonumuz ile harmanlayarak değer yaratan büyüme yolculuğumuza devam ettik.”

Tarsus OSB’deki arazimiz içinde yeni bir kum hazırlama tesisi yatırımı

Şişecam’ın 2023 yılının ilk 3 ayında hayata geçirdiği önemli yatırımlara ve öne çıkan projelerine de değinen Görkem Elverici açıklamasını şöyle sürdürdü: “Şişecam, her dönem olduğu gibi 2023 yılının ilk çeyreğinde de büyüme hamlelerini bütüncül bir kalkınma yaklaşımı ile sürdürdü. Bu çerçevede 2023 yılı Mart ayında Tarsus ve Mersin’de iki stratejik madencilik yatırımı kararı aldık. Bunlardan ilki devam eden düz cam yatırımımızı gerçekleştireceğimiz Tarsus OSB’deki arazimiz içinde yeni bir kum hazırlama tesisi yatırımı, diğeri ise Mersin’de yer alan kalker ve dolomit işleme tesisimizin kapasite artışı.

Tedarik zincirlerinde yaşanan küresel aksamalar nedeniyle...

Yine Mart ayında, ABD’de doğal soda külü yatırımımızın lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir yatırım daha açıkladık. Bu ülkedeki mevcut ortağımız Ciner Grubu ile birlikte Kaliforniya’da bir liman işletmesi yatırımı kararı aldık. Bu plan kapsamında Şişecam Chemicals USA, devam etmekte olan soda külü yatırımının potansiyel ihracatında kullanılacak lojistik altyapıyı kurmak üzere Stockton Liman İşletmesi Projesini yürütecek olan Denmar US LLC’nin yüzde 50’sine ortak oldu. Tedarik zincirlerinde yaşanan küresel aksamalar nedeniyle oluşabilecek riskleri yönetmek ve yatırımlarımızda sürdürülebilirliği garanti altına almak amacıyla attığımız bu adımlara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.”

İkinci çeyreğin başında Şişecam'ın, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’nin tek pay sahibi olmasıyla ilgili bilgi veren Elverici; "Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürürken Nisan ayında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'deki yüzde 10'luk hissesini satın alma opsiyonumuzu kullanarak şirketin tek pay sahibi olduk. Attığımız her adımda daha iyi bir gelecek vizyonuna hizmet etmeye ve yapacağımız yeni proje ve yatırımlarla geri dönüşüm sektörünü büyüterek gelişimini desteklemeye devam edeceğiz. Global bir şirket olarak sürdürülebiliği odağına alan önemli hedeflerimiz var." dedi.

Evrensel ilkelere uyumlu hale getirmeyi amaçlıyoruz

Sürdürülebilirliği iş modelinin temel unsuru olarak belirleyen Şişecam’ın yaşanabilir bir dünya vizyonuyla önemli adımlar atmayı sürdürdüğünü vurgulayan Görkem Elverici, bu adımları şöyle açıkladı: “Şişecam, ilk çeyrekte sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyecek bir karar aldı ve dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı oldu. Global Compact Sözleşmesi; insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluk konularında belirlenen 10 ilkeden oluşuyor. Şişecam olarak, sürdürülebilirlik yaklaşımını, bir zorunluluk değil önemli bir sorumluluk olarak ele alıyor, platformun 10 ilkesini benimseyerek tüm strateji ve operasyonlarımızı bu evrensel ilkelere uyumlu hale getirmeyi amaçlıyoruz.”

Vatandaşlarımıza sürekli destek sağladık

Görkem Elverici, on binlerce can kaybına neden olarak Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketiyle ilgili olarak da "Şubat ayında Türkiye'yi ve Suriye'yi kapsayan geniş bir alanı derinden sarsan yıkıcı depremler yaşadık. Bu depremlerde paydaşlarımızdan ve iş ortaklarımızdan kayıplarımız oldu. Felaketin ilk gününden itibaren harekete geçerek bölgedeki paydaşlarımıza ve vatandaşlarımıza sürekli destek sağladık.

Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimizin ödemelerini ertelerken, tedarikçilerimize erken ödeme yaptık. Zorlu bir dönemde ihtiyaç sahibi paydaşlarımıza ekosistem finansmanı ile destek olduk. Ayrıca bölgede uzun vadeli kalıcı çözümler üretebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zor zamanları dayanışma ile aşacağımıza ve yaraları birlikte saracağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle, yaşanan elim felakette sevdiklerini kaybedenlere en içten taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.