Sivrihisar OSB’de sona gelindi

Tülay TAŞKIN

Sivrihisar’da kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa tahsisleri tamamlanırken yatırımcılar da belli olmaya başladı. Uzun yıllar boyunca hayalini kurdukları Sivrihisar OSB’nin kurulması için yoğun çaba ve emek verdiklerini söyleyen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “2002 yılında yalnızca Bakanlıkça kuruluş sicili alınmış ve öylece kalmış olan Sivrihisar OSB’de 2015 yılında çalışmalara başlayarak, imar planı ve alt yapı çalışmalarını tamamladık.

Yatırımcılarımıza parsel tahsislerini de gerçekleştirdik. Şimdi, inşaat ruhsatı alma onay sürecinde olan yatırımcılarımızın projeleri, onayların ardından hızla hayata geçirilecek ve ilçemizin sanayi kapasitesi artacak. Sivrihisar OSB, ilçemizin ekonomik olarak gelişimine katkı sağlayacak, istihdam yaratacak ve bölgemizin çehresini değiştirecek. OSB ile birlikte, ilçe ekonomimiz daha da güçlenecek, büyüyecek ve ilerleyecek” dedi.

Tarım ve hayvancılıkta bölgenin en önemli üretim noktalarından biri olan Sivrihisar’ın yaklaşık 1.100 dönümlük alan üzerinde imar çalışmaları tamamlanan OSB’si ile sanayide de bir çekim merkezi haline geleceğini söyleyen Yüzügüllü, Sivrihisar OSB’nin, ilçenin sosyo-ekonomik olarak önünü açacak büyük bir kalkınma projesi olduğunu açıkladı.

Alt ve üst yapı çalışmaları biten, yüzde 80’ni yatırımcılara tahsis edilen OSB’de, fabrikaların kurulmasıyla birlikte ilçe ekonomisinin canlanacağını ve köyden kente göçün önüne geçileceğini aktaran Hamid Yüzügüllü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sivrihisar OSB’mizin, 2002 yılında Bakanlıkça kuruluş sicili alınmıştı ancak uzun yıllar hiçbir şey yapılamamıştı.

Yaklaşık 20 yıldır kağıt üzerinde kalan bir OSB’miz vardı. 2014’te göreve geldiğimizde imar planı ve devamında proje çalışmalarına hız verdik. 2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ihale edilerek kredi kapsamında saha çalışmalarına başladık. Geçtiğimiz yıl alt ve üst yapı çalışmaları tamamlayarak, yatırımcıya hazır hale getirmiştik. Şimdi arsa tahsislerini de tamamlayarak yatırımcılara arsalarını verdik. Çok kısa bir zamanda fabrikalar hızla üretime başlayacak. Hem bölgemizde hem de kent ve ilçemizde istihdama önemli katkı sağlanacak.”

Geri göç için hazırlık yapılıyor

Sivrihisar’ın göç veren bir ilçe iken iş, ticaret ve turizm alanlarına yaptıkları yatırımlarla göç almaya başlayan bir ilçe olduğunu anlatan Yüzügüllü, OSB’nin tam anlamıyla üretime başlaması ve sanayi kuruluşlarının üretime geçmesiyle ilçeye göçün hızlanacağını beklediklerini açıkladı. İlçeyi bu göçe her anlamda hazırlamak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yüzügüllü, “Sanayi tesislerinde yaratılacak binlerce istihdamı karşılayabilmek, Sivrihisar’ı hazır hale getirmek için çalışıyoruz. Alt yapı ve üst yapı, sosyal tesisler ve alanlar ile konaklama mekanları yaratıyoruz. Beyaz ve mavi yaka çalışanların ilçede yaşayıp, sosyalleşebileceği mekanlar oluşturuyoruz” dedi.