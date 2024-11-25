Son 2 yılın en zor sürecindeyiz

2023 yılı Ocak-Ekim dö­neminde Türkiye’nin ha­zır giyim ve konfeksiyon ihracatındaki kaybının yüz­de 7’yi bulduğunu, son 10 aylık dış satım performansının 15,18 milyar dolara gerilediğini kay­deden Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Bir­liği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, sektö­rün üretime devam edebilme­si için Eximbank ve KGF kay­naklarından uygun faizli uzun dönemli devlet desteklerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Sektörün geleceğinin ise katma değerli üretim ve markalaşma­dan geçtiğini dile getiren Baş­kan Tekin, “Türk hazır giyim sektörü olarak geleceğimizi te­minat altına almamızın yolu katma değerli üretim ve marka­laşmadan geçiyor.

Bu da bugün­den yarına yapabileceğimiz bir şey değil, zamana, kaynağa ve desteğe ihtiyacımız var.” dedi. Türk hazır giyim ve konfeksi­yon sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi için çeşitli alanlarda devlet destek­lerine ve teşviklere ihtiyaç du­yulduğunu sıkça dile getirdik­lerinin altını çizen Başkan Gür­kan Tekin, maliyet baskısını hafifletme ve inovasyon kapasi­tesinin artırılmasının en önem­li başlıklar olduğunu söyledi.

“Stratejik eylem planına ihtiyacımız var”

Gürkan Tekin, “Geldiğimiz noktada katma değerli üretim olmadan rekabet şansımız yok. Türk hazır giyim ve konfeksi­yon sektörünün yeni hedefi, ye­nilikçi ve katma değerli ürün­lerle global pazarlarda rekabet edebilmek olmalıdır. Bunun için AR-GE, tasarım ve teknolo­jik yatırımlara öncelik verilme­lidir. Sermayesi eriyen sektörün bunu tek başına başarabilmesi ancak hükümetimizin destekle­ri ile mümkün olabilir. Bunu ha­yata geçirebilirsek yalnızca sek­törümüzün değil ülke ekonomi­sinin genel rekabetçiliğine de büyük katkı sağlarız” dedi.

Katma değerli üretimi artır­maya yönelik beklentilerinin AR-GE, inovasyon ve tasarım alanlarında yoğunlaştığını be­lirten Gürkan Tekin, “Yeni tek­nolojilerin ve sürdürülebilir üretim tekniklerinin gelişti­rilmesi için daha fazla AR-GE teşviki bekliyoruz. Katma de­ğer yaratmak için özgün tasa­rımların teşvik edilmesi, tasa­rımcıların desteklenmesi ve uluslararası tanıtım imkânları sunulmasını istiyoruz.

Dijital dönüşüm, üretimde verimlilik ve tedarik zincirinde şeffaflık için sektörümüze özel tekno­loji teşvikleri talep ediyoruz. Sağlanacak devlet destekleriy­le yüksek katma değerli üreti­me geçişi sağlayabilirsek reka­bet gücü artacak ve bu sayede küresel pazarlardan daha fazla pay almamız mümkün olacak­tır” diye konuştu.

“Bölge ihracatımız yüzde 13 artışla 32 milyona ulaştı”

Ekim ayı ihracat performansını da değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, söz konusu dönemde sektörün Akdeniz bölgesinden 32 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Tüm zorluklara rağmen büyük gayretlerle ve üretime devam edebilmek için karlılığa bakmadan çalıştıklarını dile getiren Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Ekim ayında 3 bin 905 ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştürdük.

Bu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürünler listesinde 14,9 milyon dolar değer ile bayan dış giyim, 7,2 milyon dolar değer ile bay dış giyim ve 3,5 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya ürün grupları ilk üç sırayı oluşturdu. Yılın 10’uncu ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında Hollanda, İspanya ve Polonya öne çıktı. ”