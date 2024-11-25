Son 2 yılın en zor sürecindeyiz
AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün uluslararası pazarlarda rekabetçiliğinin zayıfladığını, iki yıldır devam eden bu dönemin en zorlu aşamasının yaşandığını söyledi.
2023 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatındaki kaybının yüzde 7’yi bulduğunu, son 10 aylık dış satım performansının 15,18 milyar dolara gerilediğini kaydeden Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, sektörün üretime devam edebilmesi için Eximbank ve KGF kaynaklarından uygun faizli uzun dönemli devlet desteklerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Sektörün geleceğinin ise katma değerli üretim ve markalaşmadan geçtiğini dile getiren Başkan Tekin, “Türk hazır giyim sektörü olarak geleceğimizi teminat altına almamızın yolu katma değerli üretim ve markalaşmadan geçiyor.
Bu da bugünden yarına yapabileceğimiz bir şey değil, zamana, kaynağa ve desteğe ihtiyacımız var.” dedi. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi için çeşitli alanlarda devlet desteklerine ve teşviklere ihtiyaç duyulduğunu sıkça dile getirdiklerinin altını çizen Başkan Gürkan Tekin, maliyet baskısını hafifletme ve inovasyon kapasitesinin artırılmasının en önemli başlıklar olduğunu söyledi.
“Stratejik eylem planına ihtiyacımız var”
Gürkan Tekin, “Geldiğimiz noktada katma değerli üretim olmadan rekabet şansımız yok. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yeni hedefi, yenilikçi ve katma değerli ürünlerle global pazarlarda rekabet edebilmek olmalıdır. Bunun için AR-GE, tasarım ve teknolojik yatırımlara öncelik verilmelidir. Sermayesi eriyen sektörün bunu tek başına başarabilmesi ancak hükümetimizin destekleri ile mümkün olabilir. Bunu hayata geçirebilirsek yalnızca sektörümüzün değil ülke ekonomisinin genel rekabetçiliğine de büyük katkı sağlarız” dedi.
Katma değerli üretimi artırmaya yönelik beklentilerinin AR-GE, inovasyon ve tasarım alanlarında yoğunlaştığını belirten Gürkan Tekin, “Yeni teknolojilerin ve sürdürülebilir üretim tekniklerinin geliştirilmesi için daha fazla AR-GE teşviki bekliyoruz. Katma değer yaratmak için özgün tasarımların teşvik edilmesi, tasarımcıların desteklenmesi ve uluslararası tanıtım imkânları sunulmasını istiyoruz.
Dijital dönüşüm, üretimde verimlilik ve tedarik zincirinde şeffaflık için sektörümüze özel teknoloji teşvikleri talep ediyoruz. Sağlanacak devlet destekleriyle yüksek katma değerli üretime geçişi sağlayabilirsek rekabet gücü artacak ve bu sayede küresel pazarlardan daha fazla pay almamız mümkün olacaktır” diye konuştu.
“Bölge ihracatımız yüzde 13 artışla 32 milyona ulaştı”
Ekim ayı ihracat performansını da değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, söz konusu dönemde sektörün Akdeniz bölgesinden 32 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Tüm zorluklara rağmen büyük gayretlerle ve üretime devam edebilmek için karlılığa bakmadan çalıştıklarını dile getiren Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Ekim ayında 3 bin 905 ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştürdük.
Bu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürünler listesinde 14,9 milyon dolar değer ile bayan dış giyim, 7,2 milyon dolar değer ile bay dış giyim ve 3,5 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya ürün grupları ilk üç sırayı oluşturdu. Yılın 10’uncu ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında Hollanda, İspanya ve Polonya öne çıktı. ”