Son 5 ayda brokerlerin pazardaki payı yüzde 18,2

Yılmaz, bu büyümenin arka planında hem artan kurumsal risk­ler hem de reasürans çözümlerine olan ihtiyacın artmasının yer aldığı­na işaret ederek, “Böyle bir ortamda, brokerliğinin hacmi de artan şekilde büyüyor.

Özellikle yüksek riskli sek­törlerde, yurtdışı kapasiteye erişim ihtiyacı artarken; brokerlerin sağla­dığı yapılandırılmış çözümler çok da­ha kritik hale geliyor. Türkiye’de bro­kerlik hizmetlerinin yalnızca aracı­lıktan çıkıp, stratejik danışmanlığa evrildiği bir dönemdeyiz. Bu da paza­rın hem nitelik hem hacim açısından geliştiğini gösteriyor. Türkiye’de Ma­yıs 2025 sonu itibariyle brokerlerin pazardaki payı (hayat dışı) yüzde 18,2 seviyesine gelmiş bulunuyor” dedi.

Hedef, Türkiye’yi reasürans üssüne dönüştürmek

Howden olarak, 100’den fazla ül­kede faaliyet gösterdiklerini anla­tan Yılmaz, “2023’te TigerRisk fir­masını satın aldıktan sonra dünya­nın önde gelen bağımsız reasürans brokerlerinden biri haline geldi­ğimizi söyleyebiliriz. Türkiye’nin 6 ilinde 7 şube ve 250’yi aşkın ça­lışanımızla, bölgesel farkındalığı yüksek, müşteriye özel hizmet su­nan bir yapıya sahibiz.

İstanbul Fi­nans Merkezi’ndeki yeni ofisimizle birlikte artık sadece Türkiye’ye de­ğil, Orta Asya ve Balkanlar gibi çev­re coğrafyalara da hizmet sunan bir bölgesel merkez konumuna geldik. Hedefimiz, Türkiye’yi Howden’ın global vizyonu içinde stratejik bir sigorta ve reasürans üssüne dönüş­türmek. Sadece büyümeyi değil, ay­nı zamanda sektöre değer katmayı önemsiyoruz” diye konuştu.

Jeopolitik belirsizlikler, iklim de­ğişikliği ve doğal afetlerin artışı, re­asürans piyasasında hem risklerin hem de maliyetlerin yükselmesine neden olduğunu belirten Yılmaz, “Bu tür risklerin büyümesi, reasü­rans kapasitesinin daha dikkatli yö­netilmesini gerektiriyor. Artan ta­leple birlikte fiyatlamalar yükse­lirken, sigorta şirketleri de risk yönetimini ve fiyatlandırmayı daha hassas yapıyor. Risklerin karmaşık­lığı arttıkça, sigorta çözümlerinin daha esnek, kişiye ve sektöre özel ol­ması öne çıkıyor. Bu da sektörde ino­vasyonu ve veri odaklı yaklaşımı zo­runlu kılıyor” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar dengelenecek

Yılmaz, 2025 yılsonuna dair tahminlerini de paylaşarak, şunları söyledi: “Türkiye’de prim üretiminin büyüme trendini sürdürmesi, özellikle hayat dışı branşlarda güçlü performans göstermesi bekleniyor. Enflasyonun yavaşlaması ve global kapasite artışı, fiyatlamalarda dengelenmeye yol açabilir. Global pazarda ise iklim riskleri, siber tehditler ve jeopolitik belirsizlikler sektörde dalgalanmalara neden olsa da, genel büyüme trendi devam ediyor. Sigorta ve reasürans şirketlerinin inovasyona, teknolojik çözümlere ve risk yönetimindeki esnekliğe daha fazla yatırım yapacağı bir yıl olacak.”