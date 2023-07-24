Sönmez: Asgari ücret ekonomisinden yüksek katma değerli üretim ekonomisine geçmeliyiz

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ‘Yeni Dönem Yeni Ufuklar’ vizyon belgesini ve bu belgede yer alan ‘Hayalimizdeki Türkiye’ manifestosunu, 81 ili kapsayan 26 bölgesel federasyonunun sorumluluk alanındaki illerde anlatmak üzere hayata geçirdiği ‘100. Yıl Buluşmaları’nın yedincisini Aydın’da gerçekleştirdi.

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (GESİFED) ev sahipliğinde düzenlenen Aydın İş Dünyası Buluşması’nda değerlendirmelerde bulunan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Ülke ekonomisinin röntgenini doğru çekmek, yeni bir hikâyenin en önemli başlangıcıdır” dedi.

Yeni Ekonomik Model’den rasyonel ekonomi politikalarına geçişi esas alan istikrar programının kalıcı başarısında, enflasyon ve cari açık sorununun aynı anda çözülmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Süleyman Sönmez, “Bugün bütçe, cari ve dış ticaret gibi üç temel alanda açık veriyoruz. İthalat ve ihracat arasında oluşan ciddi makas, ekonomide aranan istikrar için büyük bir risk teşkil ediyor.

İşte bu tabloda üretimden ihracata her alanda verimlilik artışı yaratmak önceliğimiz olmalı. Aynı zamanda enflasyon ile en iyi mücadele yöntemi de işletmelerde verimlilik ile ürünlerde katma değer artışından geçiyor. Bu verimliliği sağlamak, düşük ve orta yoğunluklu üretim yapısının ürünü olan asgari ücret ekonomisinden yüksek teknoloji ile yüksek katma değerli üretim ekonomisine dönüşümü başlatmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Tasarruf politikasını hayata geçirmeliyiz”

Zamların ve vergi yükü artışının işletmelerden hane halklarına sosyo-ekonomik hayatta yeni sorunlara yol açtığını ifade eden Sönmez şöyle devam etti: “Karşımızda üretenler, emek verenler, bireyler ve işletmeler açısından çok da adil olmayan bir tablo var.

Verginin tabana ve tavana adil ve eşit bir şekilde yayılması, bütçe disiplini adına dolaylı vergilere yoğunlaşarak enflasyon üzerinde ek baskı yaratmaktan daha makul bir politika olacaktır. Gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesinden kamunun ciddi tasarruf tedbirlerine, yeni ek tedbirler ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi de gerekiyor. Vergi yükünü artırmak ve zamlar yerine bütçe harcamaları kısılmalı ve topluma örnek olacak bir tasarruf politikası hayata geçirilmelidir.”

"Eğitim yoksa refah ve kalkınma yok”

Genç işsizlik ve beyin göçüne de dikkat çeken Sönmez, “OECD ve AB ülkeleri ile kıyaslandığında hem istihdamda hem de eğitimde olmayan gençler açısın dan en yüksek orana sahibiz. Gençlerin iş gücüne ve eğitime katılması, eğitimden işe geçişin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi gerekiyor.

Öte yandan gelişmekte olan ülke statüsünden gelişmiş ülkeler sınıfına geçen bütün ülkelerin ekonomik atılımlarını büyük eğitim reformları ile başardıklarını görüyoruz. Kötü eğitim performansı göstererek ne katma değer artışı sağlayabilir ne de orta gelir ve orta demokrasi tuzaklarından çıkabiliriz. Gençlik yoksa gelecek yok, eğitim yoksa refah ve kalkınma yok” diye konuştu.

“Patatesi de cep telefonunu da eşit paylaşmalı, refahı tabana yaymalıyız”

Gelir dağılımındaki adaletsizliğe vurgu yapan Süleyman Sönmez, “Ortak hayalimizdeki adalet ve eşitlik vurgusu genel geçer bir temenniyi değil, ülkemizin en önemli sorunlarından birini geride bırakmamız için gereken iradeyi temsil ediyor. O sorun ister buğdayı, patatesi ve soğanı ister cep telefonunu veya bilgisayarı yani her şeyi adil ve eşit bir şekilde paylaşma anlayışımızı yitirebileceğimiz ekonomik bir görünümdür.

Bu görünüm de tabana yayılmayan, refah artışı yaratmayan ve yoksullaştıran bir büyüme anlamına geliyor. Yüksek büyümenin toplumsal refah yaratması beklenirken gelir dağılımında yaşanan adaletsizlik, ülkemizin öncelikli sorununun her zamankinden daha da can yakıcı bir şekilde enflasyon olduğunu gösteriyor” dedi.