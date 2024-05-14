Split klima pazarı yüzde 35 büyüdü ihracat 2 kat arttı

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği’nin (İSKİD) her yıl düzenli olarak hazırladığı "İklimlendirme Sektör Raporu"na, Türkiye’de faaliyet gösteren 67 şirket veri sağlayarak katkıda bulundu.

30 ürün grubu için yapılan istatistik çalışmalarında, Türkiye iklimlendirme sektörünün büyümeye devam ettiği görülüyor. Rapora göre, en büyük pazar olan split klima ürün grubunda üretim miktarı, 2023 yılında yüzde 4,5 artışla 2 milyon adede ulaştı. Bununla birlikte yaklaşık 600 bin adet ithal ürün ile iç pazar satışları, 1 milyon 900 bin adede ulaşarak Türkiye split klima pazarının yüzde 35 büyüdü.

“Avrupa’nın en büyük

VRF pazarıyız” Split klima ürün grubunda hem imalat hem de iç pazar olarak büyümenin sürdürdüğünü vurgulayan İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, Türkiye’nin, Avrupa’nın en büyük split klima pazarlarından biri olduğunu söyledi. İmalata başlayan yeni firmalar ve mevcut firmaların da kapasite artışlarıyla hacmin büyümeye devam edeceğini belirten Korun, ‘’Buna bağlı olarak ihracat rakamları da artıyor. Bu konudaki en büyük eksiğimiz; tamamı ısı pompası olarak satılan split klimaların ısıtma özelliklerinin de vurgulanarak bu ürünlerin ısıtmada daha aktif kullanılmalarının sağlanması gerekiyor” dedi.

Bir diğer önemli ürün grubu olan Değişken Debili Klima Sistemlerinde (VRF / VRV / VRS/ Mini VRF) pazar büyüklüğünün önceki yıla göre yüzde 23 artış gösterdiğini aktaran Korun, pazar ihtiyaçlarının büyük oranda ithalattan karşılandığını, bu ürün grubunda geçen yıla göre ithalatta yüzde 43, ihracatta ise yüzde 164 artış yaşandığını bildirdi. Bu ürün grubuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Korun, “VRF pazarı Türkiye’de hızlı büyümesini sürdürüyor. 2023 yılı itibarı ile Avrupa’nın en büyük VRF pazarı durumundayız.

İthalat ağırlıklı bir konu olmakla birlikte, Türkiye’nin bir satış üssü haline gelmesiyle ihracat rakamlarımız 2 katı aşan bir artış göstermiş durumda. İmalat yapan firmaların da gelişimiyle ihracat kapasitemizin çok daha artacağına eminiz” diye konuştu. Alışveriş merkezlerinde yaygın olarak kullanılan çatı tipi paket klimaların geçen yıla göre iç pazarda yüzde 30, üretimde yüzde 10 ve ithalatta ise yüzde 75 düzeyinde düşüş yaşandığını anlatan Korun, ancak ihracatın geçen yıla göre yüzde 15 ve son 5 yıl verilerine göre yüzde 80 artış yakaladığını söyledi.

“Ülkemiz klima santrali üretiminde oldukça güçlü”

Tunç Korun, ağırlıklı olarak kamu binalarında kullanılan fancoil cihazlarının imalatında da geçen yıla oranla yüzde 5’lik ve iç satışlarda yüzde 27’lik bir artış olduğunu iletti. Korun, şunları söyledi: ‘’Fancoil cihazlarında pandemi sürecinde durağanlaşan kamu yatırımlarının hareketlenmeye başlamasıyla iç pazar 5 yıl önceki seviyeye ulaştı. Buna karşılık ihracat rakamlarında geçen yıla oranla yüzde 5 azalma gözlemlendi. Klima santrali pazarında geçen yıla oranla üretimde yüzde 30 ve iç pazarda yüzde 42 artış yaşandı. Buna bağlı olarak ihracat verilerinde geçen yıla göre yüzde 37 arttı. Ülkemiz, klima santrali üretiminde oldukça güçlü bir seviyede.”