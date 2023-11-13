SunExpress filosunu büyütüyor: Boeing'le imzalar atıldı

SunExpress, 2023 Dubai Airshow’da duyurduğu 90 adede kadar Boeing siparişiyle gelecek on yıl içinde filosunu iki katından fazla büyütecek.

Anlaşma, 28 adet Boeing 737-8 ile 17 adet 737-10 model uçağı ve 45 adede kadar 737 MAX uçağı satın alım olanağını kapsıyor.

Anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “SunExpress, pandemi sonrası dönemde ortaya koyduğu başarılı stratejinin ardından, pazar talebini karşılamak ve uluslararası alanda daha geniş bir etkiye sahip olmak için büyümesini ivmelendirmeye hazırlanıyor" dedi.

Kownatzki şöyle devam etti: "Önümüzdeki on yıl içinde filomuzu iki katından fazla büyüterek 2033 yılında 150 uçaklık bir filoya ulaşacağız. Bununla birlikte, 230 koltuğa sahip en yeni 737 MAX uçağı olan 737-10'un filomuza katılması kapasitemizi daha da güçlendirmemizi sağlayacak. SunExpress olarak geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Yakıt verimliliği yüksek ve çevresel açıdan sürdürülebilir uçak filomuzla ağımızı genişletirken, Türkiye’nin turizm elçisi olarak katkı sunmayı sürdüreceğiz."

SunExpress Boeing'le yeni anlaşmasını dokuzu teslim edilen 42 adet 737-8 siparişinin üzerine ekledi.

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO’su Stan Deal, “SunExpress’in tercihini 737 MAX’ten yana sürdürmesi, uçağın Türkiye ve diğer popüler destinasyonlara olan yolcu talebini karşılama kabiliyetine duyulan güveni yansıtıyor. 737 MAX, eşsiz yakıt verimliliği ve performansıyla değer yaratarak SunExpress uçuş ağında kendini kanıtlamış bir uçaktır” şeklinde konuştu.

Avrupa ile Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki popüler tatil destinasyonları arasında doğrudan bağlantılar sunan SunExpress, 30 ülkede 175 noktaya uçuyor. Şirket 2022 yılında yaklaşık 11 milyon yolcu taşıdı.