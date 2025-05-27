“Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik operasyonlarımıza yön verdi”
IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak, 2024 yılının ticari araçlar sektörünün son on yılına damga vurduğunu belirterek, “Yıl boyunca sürdürülebilirlik ve yenilikçilikte kritik bir dönüm noktası yaşayan IVECO, müşteri odaklı stratejisiyle öne çıktı. Tamamen yenilenen ürün gamımızın lansmanıyla başarılı bir performans sergiledik ve pazardaki konumumuzu sağlamlaştırdık” dedi.
IVECO Türkiye’nin 50 yıllık geçmişi ve güçlü pazar yapılanmasıyla yurt genelinde 22 yetkili satıcı, 26 satış noktası ve 54 yetkili servis ağıyla kapsamlı hizmet sunduğu bilgisini veren IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak, “Ticari araç pazarında kalite, dayanıklılık ve inovasyon alanlarında öncülük iddiasıyla Türkiye’de ticari operasyonlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
Işınak, geniş ürün gamlarıyla tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını gözeten bir yaklaşıma sahip olduklarını belirterek, “Hafif ticari segmentinde Daily, orta segment kamyonda Eurocargo ve ağır vasıtada WAY serisi (S-Way / T-Way / X-Way) ile müşteri odaklı yaklaşımımız sürüyor” ifadesini kullandı.
“Ürün gamımız yenilendi mobilitede öncü olacağız”
Türkiye ticari araç pazarı için son on yılın zirvesinin 2024 yılı olduğuna atıfta bulunan Hakkı Işınak, söz konusu dönemde markaları IVECO’nun büyümede beklentileri aştığını dile getirdi. Yıl boyunca sürdürülebilirlik ve yenilikçilikte kritik bir dönüm noktası yaşadıklarının altını çizen Işınak, “IVECO, müşteri odaklı stratejisiyle öne çıktı. Tamamen yenilenen ürün gamımızın lansmanıyla başarılı bir performans sergiledik ve pazardaki konumumuzu sağlamlaştırdık” değerlendirmesini yaptı.
İleri teknoloji ürünü, ileri verimlilik sunan XC13 motoru ve yenilenen iç kabinleri ile sürücülerin yaşam kalitesini tüm ürün gamlarında artırdıklarına değinen Hakkı Işınak, şöyle devam etti: “IVECO gamı, özellikle filo yöneticilerine yönelik geliştirmeleriyle de sektördeki liderliğini pekiştiriyor. Küçük işletmelerden büyük filolara kadar binlerce küresel müşterinin güvenini kazanan IVECO, araştırma ve geliştirmeye yaptığı sürekli yatırımlar ve kurduğu güçlü ortaklıklarla taşımacılığın geleceğini şekillendiriyor. Böylece sürdürülebilir mobilitede öncü rolünü sürdürüyor.”
IVECO’nun bu yıla ilişkin hedeflerini de paylaşan Hakkı Işınak, söz konusu dönemde pazardaki güçlü konumlarını koruyup, müşteri memnuniyeti skorlarını daha da yükseltmeye odaklanacaklarını açıkladı.
Diğer yandan 2025 yılında kuruluşlarının 50’nci yıl dönümünü kutlayacaklarını anımsatan Işınak, bu kapsamda yapacağı etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi: “Iveco Group 12-15 Haziran tarihlerinde Torino’da “50xBeyond” etkinliğini düzenliyor. Kutlamalar, tarihi Pegaso markasının doğduğu Madrid’de özel sürüş deneyimleriyle devam edecek. IVECO Türkiye olarak biz de çalışanlarımızı, bayilerimizi, müşterilerimizi ve tüm paydaşlarımızı yerel etkinliklerle bu küresel kutlamaya dahil etmeye hazırlanıyoruz.
50’nci yıla özel olarak, markanın köklü geçmişini geleceğe taşıyan sınırlı üretim hafif ve ağır ticari araçlar piyasaya sürülecek ve bu özel seriyle tarihe not düşülecek. IVECO Türkiye olarak, Şubat ayında Antalya’da düzenlediğimiz 50’nci yıl temalı toplantımızla bayilerimiz ve servislerimizle ilk etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu önemli dönüm noktasını kutlarken hem geçmişimize saygımızı hem de geleceğe olan bağlılığımızı vurguluyoruz. Yıl boyunca 50’nci yaşımıza özel etkinliklerimiz ve kampanyalarımız IVECO Türkiye çatısı altında devam edecek.”
“Karbon ayak izimizi globalde küçülteceğiz”
Öte yandan, sürdürülebilirlik ekseninde gezegenin iklim değişikliğiyle mücadelesine de katkı vermeye devam edeceklerinin altını çizen Hakkı Işınak, markanın bugüne kadar hayata geçirdiği tüm işlerde ESG kriterlerini gözettiğine atıfta bulundu. Işınak, “IVECO, karbon ayak izini küçültmeyi global stratejisinin merkezine almıştır. Ticarileşen tam elektrikli araçlarımız ve çoklu enerji platformlarına yaptığımız Ar-Ge yatırımlarının ürünü olan alternatif yakıt hücreli motorlarımız, bu konudaki kararlılığımızın güçlü bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı.
IVECO açısından Türkiye pazarının önemine dair de görüşlerini paylaşan Hakkı Işınak, şunları kaydetti: “Türkiye, IVECO için sadece bir pazar değil, aynı zamanda lojistik ve taşımacılıkta stratejik bir güç merkezidir. Doğu ve Batı arasındaki eşsiz konumu, ülkeyi yüksek potansiyelli bir lojistik üssü haline getiriyor. IVECO, Türkiye’deki köklü yapılanmasıyla sektördeki güçlü konumunu sürdürmeye kararlı. Geniş ürün yelpazemiz ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla, gelecekte de sektörün öncü markası olmaya devam edeceğiz.”
"Yeni ürünlerle pazarda iddialı bir konuma geldik"
IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak, 2024’te piyasaya sürülen ürün gamlarında bulunan yenilenen kabin tasarımları ve motor teknolojileriyle pazarda oldukça iddialı bir konuma eriştiklerini belirterek, şunları kaydetti: “IVECO’nun kendi geliştirdiği Hi-Matic tam otomatik şanzıman, DAILY hafif ticarilerde sürücülere üst düzey sürüş konforu ve önemli yakıt tasarrufu sağlıyor. Yenilenen Eurocargo kamyonlarımız ise ZF tam otomatik şanzımanla segmentinde rakiplerinden belirgin şekilde ayrışıyor.
Yeni S-Way ve T-Way modelimizdeki XCursor13 motorun, önceki versiyona göre yüzde 10,54 daha yüksek yakıt verimliliği sunduğu, bağımsız denetleme ajansı TÜV SÜD testleriyle kanıtlandı. Kısacası, IVECO kuruluşundan bu yana sürekli güncellediği araç modelleri ve kapsamlı servis hizmetleriyle her alanda fark yaratıyor. Geniş ürün yelpazemiz, mobilite çözümlerimiz, yakıt tasarrufu, dijitalleşme, geliştirilmiş motor gücü, etkin şanzıman yapısı, kapsamlı nakliye çözümleri ve modern iç kabin tasarımlarıyla sektörde öne çıkıyoruz.”