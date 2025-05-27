“Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik operasyonlarımıza yön verdi”

IVECO Türkiye’nin 50 yıllık geçmişi ve güçlü pazar yapı­lanmasıyla yurt genelinde 22 yetkili satıcı, 26 satış noktası ve 54 yetkili servis ağıyla kapsam­lı hizmet sunduğu bilgisini veren IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak, “Ticari araç paza­rında kalite, dayanıklılık ve ino­vasyon alanlarında öncülük iddi­asıyla Türkiye’de ticari operas­yonlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Işınak, geniş ürün gam­larıyla tüm paydaşlarının ihtiyaç­larını gözeten bir yaklaşıma sa­hip olduklarını belirterek, “Ha­fif ticari segmentinde Daily, orta segment kamyonda Eurocargo ve ağır vasıtada WAY serisi (S-Way / T-Way / X-Way) ile müşteri odak­lı yaklaşımımız sürüyor” ifadesi­ni kullandı.

“Ürün gamımız yenilendi mobilitede öncü olacağız”

Türkiye ticari araç pazarı için son on yılın zirvesinin 2024 yı­lı olduğuna atıfta bulunan Hak­kı Işınak, söz konusu dönemde markaları IVECO’nun büyüme­de beklentileri aştığını dile ge­tirdi. Yıl boyunca sürdürülebi­lirlik ve yenilikçilikte kritik bir dönüm noktası yaşadıklarının al­tını çizen Işınak, “IVECO, müş­teri odaklı stratejisiyle öne çık­tı. Tamamen yenilenen ürün ga­mımızın lansmanıyla başarılı bir performans sergiledik ve pazar­daki konumumuzu sağlamlaştır­dık” değerlendirmesini yaptı.

İle­ri teknoloji ürünü, ileri verimlilik sunan XC13 motoru ve yenilenen iç kabinleri ile sürücülerin yaşam kalitesini tüm ürün gamlarında artırdıklarına değinen Hakkı Işı­nak, şöyle devam etti: “IVECO ga­mı, özellikle filo yöneticilerine yönelik geliştirmeleriyle de sek­tördeki liderliğini pekiştiriyor. Küçük işletmelerden büyük filo­lara kadar binlerce küresel müş­terinin güvenini kazanan IVECO, araştırma ve geliştirmeye yaptı­ğı sürekli yatırımlar ve kurduğu güçlü ortaklıklarla taşımacılığın geleceğini şekillendiriyor. Böyle­ce sürdürülebilir mobilitede öncü rolünü sürdürüyor.”

IVECO’nun bu yıla ilişkin he­deflerini de paylaşan Hakkı Işı­nak, söz konusu dönemde pazar­daki güçlü konumlarını koruyup, müşteri memnuniyeti skorları­nı daha da yükseltmeye odakla­nacaklarını açıkladı.

Diğer yan­dan 2025 yılında kuruluşlarının 50’nci yıl dönümünü kutlayacak­larını anımsatan Işınak, bu kap­samda yapacağı etkinlikler hak­kında şu bilgileri verdi: “Iveco Group 12-15 Haziran tarihlerin­de Torino’da “50xBeyond” etkin­liğini düzenliyor. Kutlamalar, ta­rihi Pegaso markasının doğduğu Madrid’de özel sürüş deneyimle­riyle devam edecek. IVECO Tür­kiye olarak biz de çalışanlarımızı, bayilerimizi, müşterilerimizi ve tüm paydaşlarımızı yerel etkin­liklerle bu küresel kutlamaya da­hil etmeye hazırlanıyoruz.

50’nci yıla özel olarak, markanın köklü geçmişini geleceğe taşıyan sınırlı üretim hafif ve ağır ticari araçlar piyasaya sürülecek ve bu özel se­riyle tarihe not düşülecek. IVE­CO Türkiye olarak, Şubat ayında Antalya’da düzenlediğimiz 50’nci yıl temalı toplantımızla bayileri­miz ve servislerimizle ilk etkinli­ğimizi gerçekleştirdik. Bu önemli dönüm noktasını kutlarken hem geçmişimize saygımızı hem de geleceğe olan bağlılığımızı vurgu­luyoruz. Yıl boyunca 50’nci yaşı­mıza özel etkinliklerimiz ve kam­panyalarımız IVECO Türkiye ça­tısı altında devam edecek.”

“Karbon ayak izimizi globalde küçülteceğiz”

Öte yandan, sürdürülebilirlik ekseninde gezegenin iklim deği­şikliğiyle mücadelesine de kat­kı vermeye devam edeceklerinin altını çizen Hakkı Işınak, marka­nın bugüne kadar hayata geçirdiği tüm işlerde ESG kriterlerini gö­zettiğine atıfta bulundu. Işınak, “IVECO, karbon ayak izini kü­çültmeyi global stratejisinin mer­kezine almıştır. Ticarileşen tam elektrikli araçlarımız ve çoklu enerji platformlarına yaptığımız Ar-Ge yatırımlarının ürünü olan alternatif yakıt hücreli motorla­rımız, bu konudaki kararlılığımı­zın güçlü bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

IVECO açısından Türkiye pa­zarının önemine dair de görüşle­rini paylaşan Hakkı Işınak, şun­ları kaydetti: “Türkiye, IVECO için sadece bir pazar değil, aynı zamanda lojistik ve taşımacılıkta stratejik bir güç merkezidir. Do­ğu ve Batı arasındaki eşsiz konu­mu, ülkeyi yüksek potansiyelli bir lojistik üssü haline getiriyor. IVECO, Türkiye’deki köklü yapı­lanmasıyla sektördeki güçlü ko­numunu sürdürmeye kararlı. Ge­niş ürün yelpazemiz ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı­mızla, gelecekte de sektörün öncü markası olmaya devam edeceğiz.”

"Yeni ürünlerle pazarda iddialı bir konuma geldik"

IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak, 2024’te piyasaya sürülen ürün gamlarında bulunan yenilenen kabin tasarımları ve motor teknolojileriyle pazarda oldukça iddialı bir konuma eriştiklerini belirterek, şunları kaydetti: “IVECO’nun kendi geliştirdiği Hi-Matic tam otomatik şanzıman, DAILY hafif ticarilerde sürücülere üst düzey sürüş konforu ve önemli yakıt tasarrufu sağlıyor. Yenilenen Eurocargo kamyonlarımız ise ZF tam otomatik şanzımanla segmentinde rakiplerinden belirgin şekilde ayrışıyor.

Yeni S-Way ve T-Way modelimizdeki XCursor13 motorun, önceki versiyona göre yüzde 10,54 daha yüksek yakıt verimliliği sunduğu, bağımsız denetleme ajansı TÜV SÜD testleriyle kanıtlandı. Kısacası, IVECO kuruluşundan bu yana sürekli güncellediği araç modelleri ve kapsamlı servis hizmetleriyle her alanda fark yaratıyor. Geniş ürün yelpazemiz, mobilite çözümlerimiz, yakıt tasarrufu, dijitalleşme, geliştirilmiş motor gücü, etkin şanzıman yapısı, kapsamlı nakliye çözümleri ve modern iç kabin tasarımlarıyla sektörde öne çıkıyoruz.”