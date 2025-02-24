Süt desteklerine ‘verimlilik’ ayarı
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca verilen destekler ile sütte üretim, verimlilik ve kalite artırılacak, hayvancılıkta ölçek büyütülerek maliyetler azaltılacak. Ayrıca, çiftçi örgütleri güçlendirilecek, bazı ırklarda arz artışı sağlanacak.
Ferit PARLAK
Çiğ süt üretimi ve kalitesiyle, üretim planlamasına katkı ve bu alanda sürdürülebilirliği sağlamak üzere, 2025-2026 yıllarında üreticilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının, “Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen süt destekleri ile sütte üretim verimlilik ve kalite artırılacak, hayvancılıkta ölçek büyüterek maliyetler azaltılacak. Bu kapsamda, temel desteklere ek olarak, çiftçi örgütlerini güçlendirecek, bazı ırklarda arz artışını sağlayacak ve süt havzasında bulunan şehirlerde üretimi daha da artıracak ilave destekler verilecek.
Temel destek belirlenecek
Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işleme tesislerine, sözleşme ile satış belgesi karşılığında; kendisi, tarımsal amaçlı örgüt veya bunların yüzde 50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları, süt işleme tesisinin noter kanalı ile yetkilendirdiği onay belgesine sahip süt toplama merkezi vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi’ne (BSKS) (Üreticilerin sattığı sütün kayıt altına alındığı, destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı kayıt sistemi) aylık olarak kaydettiren “tarımsal amaçlı örgüte üye/ortak” olan üreticilere temel destek ödemesi yapılacak.
Manda, koyun, keçi sütü ile niteliğine ve pazarlama şekline göre inek sütüne, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve kriterler ile üretim maliyeti dikkate alınarak belirlenen birim tutarlar üzerinden temel destek belirlenecek. Destekleme amaçlı veri tabanlarında inek ve mandalardan günlük olarak en fazla toplam 430 litre, koyun ve keçilerden ise günlük olarak en fazla toplam 100 litre çiğ süt üreten ve süt işleme tesisine satan aile işletmelerinin sütü için ilave 0.3 katsayı uygulanacak.
Destekleme takvim yılı başlangıcı itibarıyla üzerinde BSKS ve TÜRKVET’te (Hayvancılık işletmelerinin, üreticilerin ve sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların, kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanı) işletme kaydı bulunan; kadın üreticilerin veya destekleme takvim yılının son gününde 41 yaşından gün almamış üreticilerin ürettikleri süt için ilave 0,3 katsayı uygulanacak. Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından süt havzası olarak belirlenen Amasya, Çorum, Tokat, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli illerinde üretilen süt için ilave 0.4 katsayı uygulanacak.
Tank yatırımı yapana ilave 2 katsayı
Ayrıca planlama ile arzı artırılmak istenen manda, koyun, keçi sütü için de temel desteğe ilave olarak 0.8 katsayı uygulanacak. Çiğ sütü kendi tankında soğutarak direkt onaylı süt işleme tesisine satan üreticinin sütü için ilave 2 katsayı ödeme yapılacak. Birinci derece tarımsal amaçlı örgütlere üye/ortak olmak koşuluyla ve bu kapsamdaki tarımsal amaçlı örgütler üzerinden pazarlanan soğutulmuş çiğ süt için ilave 2 katsayı, tarımsal amaçlı örgütlere üye/ortak ve birinci derece olmayan tarımsal amaçlı örgütler üzerinden pazarlanan soğutulmuş çiğ süt için ilave 1,5 katsayı, hastalıktan ari işletmeler veya AB onaylı işletmelerde üretilen süt için ilave 3 katsayı ile çarpılarak ödeme yapılacak.
Yağa, peynire, yoğurda da destek
Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, tarımsal amaçlı örgütler aracılığı ile süt ürününe çevirterek ESK’ye satan üreticiler desteklemeden yararlandırılacak. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eşdeğeri süt miktarı esas alınacak. Çiğ süt, hastalıktan ari işletmelerde üretilen çiğ süt ile AB onaylı sertifikalı çiftliklerde üretilen çiğ süt için, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve BSKS’ye kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip BSKS’ye kayıtlı süt dolum tesislerine, süt işleme tesislerine sözleşme ve satış belgesi karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.
Çiftçi örgütleri güçlenecek
Merkez birliği düzeyinde örgütlenmesini tamamlamış ve kendi merkez birliğine üye/ ortak olan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve kuruluşuna Tarım Bakanlığı’nca izin verilen, hayvancılık faaliyeti yürüten “tarımsal amaçlı kooperatif üyeleri/ortakları”nın alacağı desteklerden, çiftçi örgütlerini güçlendirme amacıyla sistem üzerinden kesinti yapılacak.
Üretici ve yetiştirici birlikleri üzerinden yapılacak desteklemelerde, desteğin yüzde 3’ü üretici birliklerine ödenecek. Üretici birliklerine ödenen payın yüzde 5’i ise üretici ve yetiştirici merkez birliğinin hesabına yatırılacak. Kooperatifler üzerinden yapılacak desteklemelerde ise desteğin yüzde 3’ü kesilecek ve kooperatif birliğine ödenecek. Kooperatif birliğine ödenen bedelin yüzde 25’i ise kooperatif merkez birliğinin hesabına yatırılacak. Kalan miktarlar üreticilerin hesabına yatırılacak.
Göçer hayvancılık yapan üreticiler, süt üretimi yaptığı ayda, ürettiği süt miktarının tespiti için gittikleri il veya ilçe müdürlüklerine başvurup, tespit yaptırabilecek. Hayvan nakil işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan göçer üreticiler tespit yaptıramayacak. Ortalama süt veriminin üzerinde olan ve başvuruda bulunan üreticilerin işletmesi için de il veya ilçe müdürlüğünce üretimin yapıldığı aydaki güncel verilerin tespiti yapılacak.
Birlik ve kooperatifler taahhütte bulunacak
Birden fazla merkez birliğine üyeliği bulunan kooperatif üst/bölge birlikleri destekleme yılı için çiftçi örgütlerini güçlendirme bedelinin ödeneceği merkez birliğine taahhütname verecek. Bu taahhütnameler, merkez birliklerince destekleme yılı başında Bakanlığa gönderilecek. Çiftçi örgütlerini güçlendirme bedeli, merkez birliklerinden gelen liste ve taahhütnamelere göre ödenecek. Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.
Kooperatiflerin ve birliklerin payı arttı
Merkez birliği düzeyinde örgütlenmesini tamamlamış ve kendi merkez birliğine üye/ortak olan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve kuruluşuna Tarım Bakanlığı’nca izin verilen, hayvancılık faaliyeti yürüten “tarımsal amaçlı kooperatif üyeleri/ortakları”nın alacağı desteklerden, çiftçi örgütlerini güçlendirme amacıyla sistem üzerinden kesinti yapılacak.
Üretici ve yetiştirici birlikleri üzerinden yapılacak desteklemelerde, desteğin yüzde 3’ü üretici birliklerine ödenecek. Üretici birliklerine ödenen payın yüzde 5’i ise üretici ve yetiştirici merkez birliğinin hesabına yatırılacak.
Kooperatifler üzerinden yapılacak desteklemelerde ise desteğin yüzde 3’ü kesilecek ve kooperatif birliğine ödenecek. Kooperatif birliğine ödenen bedelin yüzde 25’i ise kooperatif merkez birliğinin hesabına yatırılacak. Kalan miktarlar üreticilerin hesabına yatırılacak.