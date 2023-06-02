Süt üreticileri regülasyondan memnun! Şimdi yemde düzenleme bekliyor

1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle sektörle ilgili açıklama yapan süt üreticileri, bilhassa ihracat olanaklarının kısıtlı olduğu bu dönemlerde regülasyonun hayata geçirilmesini sektör açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Harun Çallı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önümüzdeki süreçte gerek duyulan illerde ve ihtiyaç olduğu sürece bu uygulamaya devam etmesini beklediklerini söyledi. Üreticilerin en büyük sorunlarından birinin başta yem fiyatları olmak üzere süt üretim maliyetlerindeki artış olduğunu belirten Çallı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bu konudaki raporları ilettiklerinin altını çizdi.

Çallı, bunların yanı sıra süt arzındaki artışla ortaya çıkabilecek üretici mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen piyasa regülasyonundan sektörün memnun olduğunu, süt üretim maliyetlerindeki artışı önlemek için ise yem fiyatlarında düzenleme beklediklerini bildirdi.

Süte uygulanan regülasyon sektöre olumlu yansıdı

Çallı, çiğ süt arzının doğası gereği yıl içinde dalgalanmalar gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Üretmiş olduğu çiğ sütü pazarlamakta güçlük çeken üreticilerimiz için geçtiğimiz hafta uygulamaya alınan regülasyon kapsamında belirli illerde arz fazlası çiğ süt, süt tozuna işleniyor. Süt sanayicilerimiz özellikle emtia niteliğine sahip ürünlere ilişkin uluslararası piyasalar da şu anda fiyat avantajına sahip değil.

Dolayısıyla bilhassa ihracat olanaklarının oldukça kısıtlı olduğu bu dönemlerde regülasyonun hayata geçirilmesini sektörümüz açısından olumlu buluyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının önümüzdeki süreçte gerek duyulan illerde ve ihtiyaç olduğu sürece uygulamaya devam etmesini bekliyoruz."

Bayraktar: Süt üretimi için tedbir almak gerekiyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise, süt üretiminin sürdürülebilirliği için gerekli tedbirler alınması gerektiğini belirterek "Süt fiyatlarını baskılamanın sürürdürülebilir olmadığını, bu alanda daha uzun vadeli çözümlere ihtiyaç duyulacağını kaydetti. Üretimin devamlılığının sağlanmasının sektör büyük önem taşıdığına dikkat çeken Şemsi Bayraktar, "Bunun için süt fiyatlarını baskılamak yerine, yem fiyatları kontrol altına alınmalı, yetiştiriciye makul fiyatlardan kaba ve kesif yem temin etmenin yolu bulunmalıdır

Süt fiyatının sahada üretici ile sanayici arasında belirlenmesine devam edilmelidir" değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için en az 1,5 olan çiğ süt/yem paritesinde dengeyi sağlayacak tedbirler alınmasının önemine dikkati çekerek, yetiştiricinin, üretimden uzaklaşmaması için desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

USK çiğ süt fiyatı referans fiyat olma niteliğine yeniden kavuşmalı

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun ise çiğ süt referans fiyatının sektör için çok büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Coşkun konuyla ilgili şunları söyledi: “Piyasada oluşan fiyat, 8,5 lira olarak açıklanan referans fiyatın çok üzerindedir.

Bu nedenle sektörle ilgili tüm taraflardan oluşan Ulusal Süt Konseyinin belirlediği çiğ süt fiyatının eskiden olduğu gibi bir referans fiyat olma özelliğini taşıması beklentisi içerisindeyiz. Sektörlerimiz, ülkemizin geleceği, refahı ve kalkınması için özverili çalışmalarımızı sürdürecek, tüm bu süreçlerde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”