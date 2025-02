"Süt üretimi artıyor yönetilebilirlik şart"

Takip Et

Mehmet Hanifi GÜLEL

Sektör temsilcileri, mevsimsellikten dolayı şu anda fazla olan süt arzının daha da artmasının piyasanın yönetilebilir olmasını zorlaştıracağı uyarısında bulundu.

TÜİK’in toplanan süt üretim verilerine ilişne değerlendirmelerde bulunan Ulusal Süt Konseyi Başkanı Hamit Can, buna göre, sektörün geçen yıl yüzde 10 büyüme gösterdiğini söyledi. “Sütümüzün artması sevindirici. Miktarsal olarak sütümüzdeki artış beraberinde kalite artışını da getirecektir” diyen Can, sözlerini şöyle sürdürdü: “Süt arzının fazla olduğu dönemlerde üreticilerimizin mağdur olmaması için Et ve Süt Kurumu (ESK) piyasayı regüle ediyor.

nümüzdeki aydan itibaren mevsimsellikten kaynaklı çiğ süt arzının arttığı bir döneme giriyoruz. Şu anda fazla olan sütümüzün daha da artması piyasanın yönetilebilir olmasını zorlaştıracak. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı ile ESK gerekli tedbirleri alıyor ve bundan oldukça memnunuz.”

Üretimin artması piyasanın yönetilebilirliğini zorlaştırır

Bugün oluşan arz talep dengesizliğinin birkaç farklı sebebinin olduğunu kaydeden Can, “Resmi rakamlara göre 2024’te düve ithalatı bir önceki yıla göre 1,3 kat, 2022’ye göre ise 5 katından fazla arttı. Hayvan sayısındaki artış beraberinde süt arzındaki artışı getiriyor.

İhracat tarafını ise 2024’te yüzde 25 arttığını görüyoruz. Ancak yurtiçinde süt ve süt ürünleri tüketiminde ise görece azalma var diyebiliriz” dedi.Süt üreticilerinin yaşadığı güçlüklere değinen Hamit Can, ihracatın az, yurtiçi tüketiminin daraldığı, arz-talep dengesinin bozulduğu bir atmosferde fiyat istikranın sağlanmasının oldukça güç olduğunu söyledi.

“Üreticiler yaptığı işten para kazanamazsa üretimden çekilir” diyen Can, “Küçük aile işlemeleri için bu büyük bir tehdit. Yurtiçinde çiğ süte olan talebin artırılması gerekiyor. İhracatta vergi avantajı, ithalat kapasitesi yüksek olan ülkelerle yapılacak Serbest Ticaret Anlaşmalarına süt ürünlerinin konu edilmesi ihracatımızı, dolayısıyla yurtiçinde süte olan talebi artıracak” diye konuştu.

Çallı: Süttozu regülasyonu gözden geçirilmeli

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, sütteki pozitif artışın 2025’te itina ile yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Çallı, aksi durumda bu artışın başta çiftçiler olmak üzere tüm kesimleri zora sokacağını söyledi.

Alım gücünün düşmesi ile tüketicinin sepetindeki süt ürünlerinin miktarı giderek azaldığına dikkat çeken Çallı, bunun çiftçiye de yansıdığını belirtti. Çallı, şöyle devam etti: “Açığa çıkan çiğ süt miktarını yurt dışına aktarabilmesi için alışılagelen, her geçen gün sütümüzün değerini düşüren süt tozu regülasyonun sektöre katkısı gözden geçirilerek, yerine ‘ihracata giden kaliteli çiğ sütü, peynir gibi süt ürünlerini destekler yeni bir model tesis edilmelidir.”

42 tesis Avrupa Birliği’nden vize aldı

Geçmiş yıllardan gelen ihracat kısıtları ve 2024’teki belirsizlikler neticesinde yatırımların sınırlı kaldığını belirten Çallı, şunları kaydetti: “Sektörümüze yönelik destekleme modeli değişmediği ve sanayicimiz önünü göremediği sürece 2025’te de sanayicimiz için belirsizlik sürecektir. Akabinde sanayicimiz yatırımdan kaçınacaktır.

Lakin kaliteye ve gıda güvenliğine olan yatırımlarımız artarak devam ediyor. ASÜD’ün 2010’da başlatmış olduğu ve üç yıl süren proje neticesinde bugüne kadar 42 tane büyük tesisimiz Avrupa Birliği vizesi ve dünyadaki farklı ülkelerden ihracat onayı aldı. Tüketicimiz, sanayicimizin ürettiği markalı ürünlerin kalitesinden endişe etmesin. Tesislerimiz, dünyadaki rakiplerimiz ile yarışan, yüksek standartta kaliteye sahibiz.”