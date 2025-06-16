SUV ailesini tamamladı şimdi sıra elektriklide

Alman üretici Volkswagen, yeni Tayron modeliyle SUV ailesini tamamla­dı. T-Cross, Taigo, T-Roc, Tigu­an, Touareg, ID.4 ve Tayron ile birlikte marka toplamda 7 SUV modelle rekabete başladı. Şimdi ise sıra elektrikli modellere geç­ti. Uzun bir süredir üzerinde ça­lıştığı modellerle dikkat çeken marka, ID modellerini Türkiye pazarına düşük voltajla sunuyor. Aynı zamanda marka, şarj edi­lebilir hibrit model­ler üzerine de eğiliyor.

VW’in 7 ki­şilik SUV modeli olan Tayron, geniş iç hacmi ve hib­rit motor seçenekleriyle büyük bir kitleye hitap etmeye başladı. Boyutları itibarıyla Tiguan ile Touareg arasında konumlanan modelin üçüncü sıra koltukları opsiyon olarak sunuluyor. Mak­simum 2,5 tona kadar römork çekme kapasitesine sahip Yeni Tayron, life, elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı donanım se­çeneğine sahip. Bu seçeneklerin hepsinde 7 koltuk ayrı bir listey­le sunuluyor. Life versiyonunda fark 76 bin lira. Aracın başlangıç fiyatı ise 2.8 milyon liranın biraz üzerinde. Araç 7 koltukla 850 lit­re, 5 koltukla 885 litrelik bagaj hacmine sahip oluyor.

1.5 litrelik mild hibrit benzinli

Modelde VW ailesinden tanı­dık 1.5 litrelik eTSI adı verilen mild hibrit motor seçeneği sunu­luyor. Turbo benzinli bu motor, 150 beygir güç 245 NM’de tork üretiyor. 7 ileri DSG şanzıman­la kombine edilen motor, 1.6 to­nun üzerinde ağırlığıyla 0’dan 100 km/s hıza 9,4 saniyede ula­şıyor. Maksimum 204 km hız ya­pan araç yakıt tüketiminde de oldukça tatminkar.

Hafif hibrit (eTSI) versiyonunda bulunan 48 voltluk elektrik sistemi, mümkün olan her koşulda turbo şarjlı ben­zinli motora destek vererek hem yakıt tüketiminde tasarruf sağlı­yor hem de sistemin sağladığı ek 19 PS’lik (14 kW) güç ile ihtiyaç halinde daha fazla yükleme per­formansı sunuyor. Ayrıca, elekt­rik enerjisi geri kazanım sistemi (rekuperasyon) sayesinde Ye­ni Tayron, uygun koşullarda ses­siz ve verimli bir şekilde süzülme modunda da yol alabiliyor. Aracın ortalama tüketimi 100 km’de 6,3 litre olarak hesaplanmış. Bu veri­lere ulaşmak zor değil.

Işıklı logo tüm versiyonlarda standart

Tayron yaklaşık 4.8 metre uzunluğunda. Büyük karoser yapısına rağmen 0,28 Cd’lik sürtünme kat sayısına sahip. Ön kısmında tüm ailede olduğu gibi ışıklı logo aydınlatmaları devam ediyor. Arka kısımda da üç boyutlu imza dikkat çeken detaylar arasında. İç mekân tasarımı, donanıma bağlı olarak standart olarak sunulan ‘Varenna’ deri koltuk döşemeleri ile ahşap dekor ile kombine edilmiş. Etkileyici opsiyonel donanım seçenekleri İsteğe bağlı olarak sunulan özellikler arasında Geliştirilmiş Adaptif Şasi Kontrolü “DCC Pro”, Yarı Otonom Sürüş Asistanı "Travel Assist", Acil Durum Asistanı "Emergency Assist" ve akıllı aydınlatma fonksiyonlarına sahip IQ.LIGHT - HD Matrix farlar yer alıyor.

Plug-in hibrit Tayron da geliyor

Ülkemizde yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanan 1.5 eHybrid 204 PS (150 kW) ve 272 PS (200 kW) şarj edilebi­lir hibrit versiyonları, 100 km üzerinde tamamen elektrikli sürüş sunarken, elektrik motorun, yüksek teknolo­ji ürünü turbo şarjlı benzinli motorla kombine çalışması sayesinde toplam­da19.7 kWh batarya desteğiyle 900 km’nin üzerinde bir menzil sağlıyor.

Tayron’un bataryaları, AC wallbox ve­ya AC şarj istasyonlarında 11 kW’a ka­dar, DC hızlı şarj istasyonlarında ise 50 kW’a kadar hızlarda şarj edilebi­liyor. Ayrıca ilerleyen dönemde her ikisi de 2.0 litre hacimli, 193 PS (142 kW) turbo dizel (TDI) veya 265 PS (195 kW) turbo benzinli (TSI) motor seçenek­leriyle ve 4MOTION dört tekerlek­ten çekiş sistemine sahip olacak.