SUV ailesini tamamladı şimdi sıra elektriklide
VW SUV ailesinin son üyesi olan Tayron’u satışa sundu. Böylece 7 modelle birlikte SUV segmentinde boy gösteren markanın hedefinde ise elektrikli modeller var. En son ID serilerini düşük voltajla yola çıkaran marka, aynı zamanda plug-in hibrit modelleri de yıl sonuna kadar yetiştirecek.
Alman üretici Volkswagen, yeni Tayron modeliyle SUV ailesini tamamladı. T-Cross, Taigo, T-Roc, Tiguan, Touareg, ID.4 ve Tayron ile birlikte marka toplamda 7 SUV modelle rekabete başladı. Şimdi ise sıra elektrikli modellere geçti. Uzun bir süredir üzerinde çalıştığı modellerle dikkat çeken marka, ID modellerini Türkiye pazarına düşük voltajla sunuyor. Aynı zamanda marka, şarj edilebilir hibrit modeller üzerine de eğiliyor.
VW’in 7 kişilik SUV modeli olan Tayron, geniş iç hacmi ve hibrit motor seçenekleriyle büyük bir kitleye hitap etmeye başladı. Boyutları itibarıyla Tiguan ile Touareg arasında konumlanan modelin üçüncü sıra koltukları opsiyon olarak sunuluyor. Maksimum 2,5 tona kadar römork çekme kapasitesine sahip Yeni Tayron, life, elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğine sahip. Bu seçeneklerin hepsinde 7 koltuk ayrı bir listeyle sunuluyor. Life versiyonunda fark 76 bin lira. Aracın başlangıç fiyatı ise 2.8 milyon liranın biraz üzerinde. Araç 7 koltukla 850 litre, 5 koltukla 885 litrelik bagaj hacmine sahip oluyor.
1.5 litrelik mild hibrit benzinli
Modelde VW ailesinden tanıdık 1.5 litrelik eTSI adı verilen mild hibrit motor seçeneği sunuluyor. Turbo benzinli bu motor, 150 beygir güç 245 NM’de tork üretiyor. 7 ileri DSG şanzımanla kombine edilen motor, 1.6 tonun üzerinde ağırlığıyla 0’dan 100 km/s hıza 9,4 saniyede ulaşıyor. Maksimum 204 km hız yapan araç yakıt tüketiminde de oldukça tatminkar.
Hafif hibrit (eTSI) versiyonunda bulunan 48 voltluk elektrik sistemi, mümkün olan her koşulda turbo şarjlı benzinli motora destek vererek hem yakıt tüketiminde tasarruf sağlıyor hem de sistemin sağladığı ek 19 PS’lik (14 kW) güç ile ihtiyaç halinde daha fazla yükleme performansı sunuyor. Ayrıca, elektrik enerjisi geri kazanım sistemi (rekuperasyon) sayesinde Yeni Tayron, uygun koşullarda sessiz ve verimli bir şekilde süzülme modunda da yol alabiliyor. Aracın ortalama tüketimi 100 km’de 6,3 litre olarak hesaplanmış. Bu verilere ulaşmak zor değil.
Işıklı logo tüm versiyonlarda standart
Tayron yaklaşık 4.8 metre uzunluğunda. Büyük karoser yapısına rağmen 0,28 Cd’lik sürtünme kat sayısına sahip. Ön kısmında tüm ailede olduğu gibi ışıklı logo aydınlatmaları devam ediyor. Arka kısımda da üç boyutlu imza dikkat çeken detaylar arasında. İç mekân tasarımı, donanıma bağlı olarak standart olarak sunulan ‘Varenna’ deri koltuk döşemeleri ile ahşap dekor ile kombine edilmiş. Etkileyici opsiyonel donanım seçenekleri İsteğe bağlı olarak sunulan özellikler arasında Geliştirilmiş Adaptif Şasi Kontrolü “DCC Pro”, Yarı Otonom Sürüş Asistanı "Travel Assist", Acil Durum Asistanı "Emergency Assist" ve akıllı aydınlatma fonksiyonlarına sahip IQ.LIGHT - HD Matrix farlar yer alıyor.
Plug-in hibrit Tayron da geliyor
Ülkemizde yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanan 1.5 eHybrid 204 PS (150 kW) ve 272 PS (200 kW) şarj edilebilir hibrit versiyonları, 100 km üzerinde tamamen elektrikli sürüş sunarken, elektrik motorun, yüksek teknoloji ürünü turbo şarjlı benzinli motorla kombine çalışması sayesinde toplamda19.7 kWh batarya desteğiyle 900 km’nin üzerinde bir menzil sağlıyor.
Tayron’un bataryaları, AC wallbox veya AC şarj istasyonlarında 11 kW’a kadar, DC hızlı şarj istasyonlarında ise 50 kW’a kadar hızlarda şarj edilebiliyor. Ayrıca ilerleyen dönemde her ikisi de 2.0 litre hacimli, 193 PS (142 kW) turbo dizel (TDI) veya 265 PS (195 kW) turbo benzinli (TSI) motor seçenekleriyle ve 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak.