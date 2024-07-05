Suyunu denizden enerjisini doğadan alıyor
Kurulduğu tarihten bu yana deniz suyunu arıtarak sulamada kullanan ve doğadan aldığı enerjiyle hizmet veren Hapimag Sea Garden Resort, 30’uncu yıl dönümünde 2030’a kadar sürdürülebilir turizme sağladığı katkıyı artırmaya devam edeceklerini duyurdu.
Başak Nur GÖKÇAM
Hapimag Sea Garden Resort otel, sürdürülebilirlik temasını 30 yıl önce sahiplenerek, Bodrum’un Yalıçiftlik koyunda hizmet vermeye başlamış. Adını, denizle yeşilin buluşmasından alan otelin hikâyesi, doğayı koruma bilinciyle kurulmaya dayanıyor.
Denizden aldığı suyu arıtarak, plajdaki duşlara veren ve duşlarda kimyasal kullanma riskine karşı, o suyu tekrar denize vermeden ayrı bir çıkış kanalı ayarlayan Hapimag Sea Garden Resort, otel inşaat temelinin atılmasının ardından bölgeyi bir ormana dönüştürmüş.
Doğa bilincinin yanı sıra, kadın istihdamı, yereli kalkındırma, kültürel mirasa sahip çıkma gibi sürdürülebilirliğin birçok kolunu sahiplenerek, buna uygun bir işletme bilinciyle hareket ettiğini belirten otel, 30 yılda tek bir gün bile kapanmadan 600 bini aşkın yerli ve yabancı turiste hizmet veren tesis, bugün 30’uncu yıl dönümünde sürdürülebilir turizmde üstlendiği rolleri, geleceğe taşımaya hazırlandığını duyurdu.
2030 yılı için hedef büyüttüklerini söyleyen ve otelin 30’uncu Yıl Sergisi kapsamında açıklamada bulunan Hapimag Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol, “30 yıllık geçmişimizde çok önemli kilometre taşları, önemli dönemeçler yaşadık. Koşullar ne olursa olsun ülkemize, bölgemize, insanımıza yatırım yapmaktan vazgeçmedik. Şimdi gelecek için hedef büyütme vakti. 2030 yılına kadar turizme sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz” dedi.
"Geleceğe bugünden hazırız"
Otel ve tatil köyü ile birlikte toplam 191 bin metrekarelik alana yayılan Sea Garden Resort’un, Hapimag sistemi içerisinde yer alan en büyük tesis olduğunun altını çizen Demirkol, “Türkiye, bugün özellikle Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin öncelikli tatil destinasyonları arasında. Avrupalı turist son yıllarda sürdürülebilir turizm ve deneyim turizmine daha fazla ilgi gösteriyor. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, kurulduğu günden bu yana, bu iki alanı merkeze alan bir hizmet anlayışıyla faaliyetlerini yürütüyor” diye konuştu.
Enerjinin 1,6 milyon kWh’ı güneşten karşılanıyor
Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, devreye alınan fotovoltaik enerji üretimi tesisiyle yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık 1,6 milyon kWh’lık bölümünü karşılıyor. Son iki yıldır yemek atıklarını kompost makineleri aracılığıyla gübreye dönüştürdüklerini ve bu gübreleri tesisteki bahçelerde ve zeytinliklerde kullandıklarını vurgulayan Hapimag Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol, artan gübrenin çevre köylerde yaşayan üreticilere dağıtıldığını kaydetti.
‘Kadın istihdamını daha da artıracağız’
Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un faaliyete geçtiği günden bu yana 15 bin kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Kerem Demirkol, ihtiyaç duydukları iş gücünün önemli bölümünü yerel halktan karşıladıklarını, bu sayede istihdamda da sürdürülebilirlik sağladıklarını belirtti. Tesisteki kadın çalışan oranının bugün yüzde 55 seviyesinde olduğunu ve bu oranı daha da artıracaklarını söyleyen Demirkol, “İstihdamda kadınları önceliklendiriyoruz, çalışanlarımıza çeşitli eğitim programlarıyla birimler arası çapraz geçiş imkânı da sunuyoruz. Dileyen çalışanlar, yabancı misafirlerle iletişimin daha kolay kurulması amacıyla geçen yıl tesiste başlatılan İngilizce kursuna katılabiliyor” diye konuştu.
Hapimag’ın Türkiye’deki 30 yıllık yolculuğu sergiye dönüştü
Hapimag Sea Garden Bodrum Resort, 30. yıl dönümü sebebiyle, arşiv kayıtları ve materyallerden hazırlanan interaktif bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Hazırlık çalışmaları iki ayda tamamlanan sergide kullanılan arşiv fotoğrafları kolaj ve illüstrasyonlarla yeniden boyutlandırıldı. Serginin en dikkat çekici parçalarından birisi de çıkışta yer alan ve ziyaretçilerin sergiye ilişkin yorumlarının yer aldığı interaktif, panoramik görsel. Yaklaşık 40 parçadan oluşan sergi, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar tesis misafirlerinin ziyaretine açık olacak.