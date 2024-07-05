Suyunu denizden enerjisini doğadan alıyor

Başak Nur GÖKÇAM

Hapimag Sea Gar­den Resort otel, sürdürülebilir­lik temasını 30 yıl önce sa­hiplenerek, Bodrum’un Ya­lıçiftlik koyunda hizmet vermeye başlamış. Adını, denizle yeşilin buluşma­sından alan otelin hikâye­si, doğayı koruma bilinciy­le kurulmaya dayanıyor.

Denizden aldığı suyu arı­tarak, plajdaki duşlara veren ve duşlarda kimyasal kul­lanma riskine karşı, o suyu tekrar denize vermeden ay­rı bir çıkış kanalı ayarlayan Hapimag Sea Garden Re­sort, otel inşaat temelinin atılmasının ardından bölge­yi bir ormana dönüştürmüş.

Doğa bilincinin yanı sıra, kadın istihdamı, yereli kal­kındırma, kültürel mirasa sahip çıkma gibi sürdürüle­bilirliğin birçok kolunu sa­hiplenerek, buna uygun bir işletme bilinciyle hareket ettiğini belirten otel, 30 yıl­da tek bir gün bile kapanma­dan 600 bini aşkın yerli ve yabancı turiste hizmet ve­ren tesis, bugün 30’uncu yıl dönümünde sürdürülebilir turizmde üstlendiği rolleri, geleceğe taşımaya hazırlan­dığını duyurdu.

2030 yılı için hedef büyüt­tüklerini söyleyen ve otelin 30’uncu Yıl Sergisi kapsa­mında açıklamada bulunan Hapimag Türkiye, İspan­ya, Hollanda, Portekiz Ope­rasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol, “30 yıllık geçmişimizde çok önem­li kilometre taşları, önemli dönemeçler yaşadık. Koşul­lar ne olursa olsun ülkemi­ze, bölgemize, insanımıza yatırım yapmaktan vazgeç­medik. Şimdi gelecek için hedef büyütme vakti. 2030 yılına kadar turizme sağla­dığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

"Geleceğe bugünden hazırız"

Otel ve tatil köyü ile birlik­te toplam 191 bin metreka­relik alana yayılan Sea Gar­den Resort’un, Hapimag sis­temi içerisinde yer alan en büyük tesis olduğunun altı­nı çizen Demirkol, “Türkiye, bugün özellikle Avrupa ül­kelerinden gelen turistlerin öncelikli tatil destinasyon­ları arasında. Avrupalı turist son yıllarda sürdürülebilir turizm ve deneyim turizmi­ne daha fazla ilgi gösteriyor. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, kurulduğu günden bu yana, bu iki alanı merkeze alan bir hizmet anlayışıyla faaliyetlerini yürütüyor” di­ye konuştu.

Enerjinin 1,6 milyon kWh’ı güneşten karşılanıyor

Hapimag Sea Garden Re­sort Bodrum, devreye alı­nan fotovoltaik enerji üre­timi tesisiyle yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık 1,6 mil­yon kWh’lık bölümünü kar­şılıyor. Son iki yıldır yemek atıklarını kompost makine­leri aracılığıyla gübreye dö­nüştürdüklerini ve bu güb­releri tesisteki bahçelerde ve zeytinliklerde kullandık­larını vurgulayan Hapimag Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz Operasyonları Ül­ke Direktörü Kerem Demir­kol, artan gübrenin çevre köylerde yaşayan üreticile­re dağıtıldığını kaydetti.

‘Kadın istihdamını daha da artıracağız’

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un faaliyete geçtiği günden bu yana 15 bin kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Kerem Demirkol, ihtiyaç duydukları iş gücünün önemli bölümünü yerel halktan karşıladıklarını, bu sayede istihdamda da sürdürülebilirlik sağladıklarını belirtti. Tesisteki kadın çalışan oranının bugün yüzde 55 seviyesinde olduğunu ve bu oranı daha da artıracaklarını söyleyen Demirkol, “İstihdamda kadınları önceliklendiriyoruz, çalışanlarımıza çeşitli eğitim programlarıyla birimler arası çapraz geçiş imkânı da sunuyoruz. Dileyen çalışanlar, yabancı misafirlerle iletişimin daha kolay kurulması amacıyla geçen yıl tesiste başlatılan İngilizce kursuna katılabiliyor” diye konuştu.

Hapimag’ın Türkiye’deki 30 yıllık yolculuğu sergiye dönüştü

Hapimag Sea Garden Bodrum Resort, 30. yıl dönümü sebebiyle, arşiv kayıtları ve materyallerden hazırlanan interaktif bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Hazırlık çalışmaları iki ayda tamamlanan sergide kullanılan arşiv fotoğrafları kolaj ve illüstrasyonlarla yeniden boyutlandırıldı. Serginin en dikkat çekici parçalarından birisi de çıkışta yer alan ve ziyaretçilerin sergiye ilişkin yorumlarının yer aldığı interaktif, panoramik görsel. Yaklaşık 40 parçadan oluşan sergi, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar tesis misafirlerinin ziyaretine açık olacak.