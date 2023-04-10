“Takip eden değil; takip edilen bir şirket olmayı arzuluyoruz”
Mevcut Ar-Ge merkezini 2 bin metrekareye çıkarmak için yatırım başlatan Sampa Otomotiv, 2022 yılında 62 Ar-Ge personeli ile 18 proje gerçekleştirip, yaklaşık 20 milyon TL tutarında Ar-Ge harcaması yaptı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 2013 yılında “Bölgesinin ilk Ar-Ge Merkezi” tescili alan Sampa Ar-Ge Merkezi, şirketin faaliyet gösterdiği ağır vasıta ve ticari araç, iş makineleri, demir yolları ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Mevcut Ar-Ge merkezini 2 bin metrekareye çıkarmak için yatırım başlattıklarını söylen Sampa Teknoloji ve İş Geliştirme Genel Müdürü Hüsnü Çep, özgün malzeme ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması için her yıl mekanik test ve malzeme laboratuvarlarına yatırım yaptıklarını söyledi.
TÜBİTAK destekli 9 projeyi tamamladıklarını ve gelinen aşamada Teknoloji Hamlesi Mobilite çağrısı başlığı altında başvurduğu ön Ar-Ge aşamalı üç TÜBİTAK yatırım projesinin sürdüğünü kaydeden Hüsnü Çep; “2013 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizden somut sonuçlar alıyoruz. Altısı tescilli olmak üzere 22 patent başvurumuz bulunuyor. Ayrıca sekiz tane de tasarım tescilimiz var” dedi.
Ar-Ge çalışmaları üretim kabiliyetini yükseltti
Hüsnü Çep’in verdiği bilgilere göre şirketin ürünleri kauçuk, metal, plastik ve poliüretan içerikli olmakla beraber, teknolojik olarak kauçuk içerikli ürünlerin reçeteleri tamamen kendi AR-GE çalışmalarıyla oluşturuluyor. Kendi tasarladığı ürünlerin yanı sıra şirket, ürünlerinin imalatında kullanılan kalıpları da kendi bünyesinde tasarlayıp üretiyor. Ayrıca farklı iklim ve yol koşullarına göre değişen özelliklerde üretim de Ar-Ge çalışmalarıyla yapılıyor.
Daha çevreci ve sürdürülebilir parça üretiminde geri dönüşüm, yeniden kullanım ve parça tamirini kolaylaştıran tasarımlar üzerine de yoğunlaştıklarını sözlerine ekleyen Hüsnü Çep, “Bu noktada, malzeme projeleri geliştirme ve bu malzemelerin işlenebilirliği konularında çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda otomotiv endüstrisinde takip eden bir şirket değil; takip edilen teknolojiler üreten ve değişen müşteri ihtiyaçlarına gelecekte de cevap verebilecek düzeyde bir rekabet avantajı elde etmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Çalışmalar yeşil dönüşüme odaklanıyor
“Ülkemizin teknoloji alanındaki yetkinliğini artırmak amacıyla yeni yatırımlarda bulunmak ve katma değeri daha yüksek parçalar üretmek istiyoruz” diyerek açıklamasına devam eden Çep, “Otomotiv sektörü herkesin bildiği gibi mekanik yönlendirme sistemlerinden ve fosil yakıtlardan elektronik olarak yönlendirilebilen ve sıfır emisyonla çalışan araçlara evriliyor. Bizler de bu gelişmekte olan teknolojilere uygun parçalar ve alt sistemler geliştirmek üzerine odaklandık. Taşıtların dijitalleşmesiyle beraber nesnelerin interneti (IoT) altyapısına sahip olan ve entegre çalışabilen sensör ve kamera teknolojilerine önem veriyoruz. Bunun yanında yeni eğilimler doğrultusunda mobilite temelli, daha akıllı hâle gelmiş parçalar ve birbirleriyle iletişime geçebilen bölümler ile tüm bu parçaların elektrifikasyonunu kapsayan projelere ağırlık veriyoruz.”
Savunma sanayii alanında dışa bağımlılığı azaltacak yerlileştirme projeleri üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Hüsnü Çep, “Bu bağlamda, ürün ve malzeme geliştirme yeteneklerimizi kullanarak 11 farklı üretim ve montaj hattına sahip donanımlı fabrika altyapımızla ve gerekli donanıma sahip malzeme ve mekanik test laboratuvarı olanaklarımız sayesinde, savunma sanayisindeki ana firmalarla pek çok başarılı proje gerçekleştirdik” dedi.
Üniversiteler ile iş birliği içinde
Sampa Ar-Ge Merkezi temelde üretimi gerçekleştirilen parçaların geliştirilmesi, yeni tasarımların ortaya konulması, prototip geliştirme ve test çalışmaları ile laboratuvar ölçekli geliştirme çalışmaları faaliyetlerini yürütüyor. Ek olarak Sampa Ar-Ge Merkezi, üniversiteler ile ortak çalışmalar da gerçekleştirmekle birlikte bölgedeki akademisyenler ve öğrencilere merkezin olanaklarından yararlanma fırsatını sunuyor.