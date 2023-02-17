527 milyon lira pancar bedel ödemesi üreticilerin hesaplarına aktarıldı

Kirişci, Twitter'dan söz konusu ödemeye ilişkin verdiği bilgide, şunları kaydetti:

"Türkşeker aracılığıyla 527 milyon lira pancar bedel ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Böylelikle 2022-2023 pancar üretim sezonu boyunca ayni ve nakdi avans dahil toplamda 9 milyar 506 milyon lira çiftçimizin hesaplarına aktarılmış ve tüm ödemeler tamamlanmıştır."