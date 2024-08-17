Afyonkarahisar'da lavanta hareketliliği başladı
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı İdris köyünde lavanta hasadı hareketliliği yaşanıyor. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, köydeki hasada katıldı, lavantadan üretilen yağ ve hediyelik eşyaları inceledi. Yiğitbaşı, çiftçilerin tecrübeleri sayesinde, lavantanın kullanım alanlarının çok geliştirildiğini belirtti.
AA
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Kübra Güran Yiğitbaşı, "Lavanta tarlalarının kokusu harika. Hasat başlasa da hala yüksek kesimler, mor renkte. Hasadın bir ay daha sürmesi bekleniyor. Burada kurulan üniteyle lavantanın yağı çıkarılıp, kozmetik firmalara satışı yapılıyor. Lavantanın tohumlarından da hediyelik eşyalar üretiliyor" dedi.
Yiğitbaşı, turizm hareketliliğinin yaşandığı köye, doğa ve fotoğraf tutkunlarını davet etti.