Afyonkarahisar'da lavanta hareketliliği başladı

Kübra Güran Yiğitbaşı, "Lavanta tarlalarının kokusu harika. Hasat başlasa da hala yüksek kesimler, mor renkte. Hasadın bir ay daha sürmesi bekleniyor. Burada kurulan üniteyle lavantanın yağı çıkarılıp, kozmetik firmalara satışı yapılıyor. Lavantanın tohumlarından da hediyelik eşyalar üretiliyor" dedi.

Yiğitbaşı, turizm hareketliliğinin yaşandığı köye, doğa ve fotoğraf tutkunlarını davet etti.