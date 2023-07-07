AHBİB Başkanı Memiş: Nohut Ve kırmızı mercimekte rekolte yüksek

MERSİN/DÜNYA

Sektörün yurt içindeki ihtiyaçları fazlasıyla karşıladığını, üretimden artan miktarın da uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan AHBİB Başkanı Veysel Memiş, “Geçen seneye göre yeni sezonda nohut ve kırmızı mercimekte yüzde 30 oranında rekolte artışı bekliyoruz.” dedi.

“Yüksek rekolte çiftçilerimizin yüzünü güldürdü”

Güneydoğu illerinde hasat sezonunun başladığını, nohut ve kırmızı mercimeğin Mersin başta olmak üzere bölgedeki fabrikalara sevkiyatının hızlandığını belirten Başkan Veysel Memiş, “Nohutta, Türkiye dünyanın en önemli üreticilerinden biri ve TÜİK tahminlerine göre bu sezon 580 bin ton rekolte bekleniyor. Kırmızı mercimekte ise rekolte tahmini 400 bin tonlar seviyesinde. Adıyaman ve Gaziantep’in Araban ilçesinde nohut hasadına başlandı. İç Anadolu bölgesinde ise 15 güne kadar hasat başlayacak. Geniş bir ekiliş ve yüzde 30’a varan oranlarda rekolte artışı yaşanıyor. Çok bereketli bir sezon geçiriyoruz. Yüksek rekolteyle çiftçilerimizin yüzü gülüyor.” diye konuştu.