‘Ahmet Buğdayı’ndan Türk ekonomisine 750 milyon liralık katkı sağlanacak

Bulgurluk olarak ekimi yapılan; susuzluğa dayanıklı, kaliteli, yüksek verimli yapısıyla Ahmet Buğdayı’nın Türkiye ekonomisine 750 milyon TL’lik katkı sağlayacağı tahmin ediliyor. Projeye ilişkin konuşan Duru Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru “Nesiller boyunca babadan oğula ekip biçilen ve tükenmek üzere olan “Ahmet Buğdayı” tohumları ilk kez 2019 yılında toprakla buluştu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile 2017’den bu yana ortaklaşa yürüttüğümüz Ahmet Buğdayı projesi, ülkemizde doğru tarım uygulamaları adına hayata geçirilen en önemli örneklerden biri olarak ön plana çıkıyor. Ar- Ge çalışmalarında geliştirdiğimiz tohumlar, analizlerinin ardından üreticilerimize kazandırıldı” dedi.