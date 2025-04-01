Amik Ovası'nda endişe yaratan görüntü... Bilim adamı uyardı!

Türkiye’nin en verimli topraklarınıdan Amik Ovası, yağışsız geçen kış mevsiminden olumsuz etkilendi ve kuraklık nedeniyle arazide yarılmalar yaşandı. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Ömer Konuşkan, bölgede yaşanan kuraklığı değerlendirdi ve tarım üreticilerine seslendi.

"3 aylık yağış hiçbir tarım ürünü için yeterli değil"

Hatay’da son yıllarda metrekareye ortalamaya 700 kilogram yağış düştüğünü ve bu yılın ilk 3 ayında gerçekleşen yağışın yeteri seviyede olmadığını ifade eden Konuşkan, "Hatay’ın yağış oranına baktığımız zaman metrekareye ortalama 700 kilogram yağış rejime sahip. Ancak yıllar itibariyle farklılıklar olabiliyor. 2009’da bir günde 400 kilogram civarında yağış alan bölgede 2025 yılının ilk 3 ayında gerçekleşen yağış hiçbir ürün için yeterli değil" dedi.

"Amik Ovası’nda 2025'te çok büyük verim kaybı bekleniyor"

Bu yıl sadece sulama yapan çiftçilerin ürün alabileceğini belirten Prof. Dr. Konuşkan, "Ürün gelişimleri normal seviyenin altında. Geçen yıl aynı dönemde buğdaylarımız başak vermişti, şuan buğdayımız başaklanmadı. Attığımız gübrede bir işe yarayamayacak. Bu yıl Amik Ovası’nda kesinlikle çok büyük bir verim kaybı beklemekteyiz. Bölgemizde kuraklık var, ikinci ürün şartlarında ekim yapılacaksa lütfen çok fazla ekim yapmayalım dedi.

Konuşkan sözlerini, "Reyhanlı ve Kumlu ilçelerimizde kuyu suları ile üretim yapan çiftçilerimizin uzun süredir yer altı sularını kullanmaktadır. böylelikle yer altı suları çekilmekte ve azalmalar olmakta. Bizim kendi kuyularımızda da yüzde 30 oranında sular düşmüş durumda. Daha da suların çekileceğini düşünürsek ikinci ürün ekimlerinin su sıkıntısı yaşayacağını söyleyebiliriz. İkinci ürün ekimlerini azaltmalarını mevcut su kapasitelerine göre ekim yapmalarını tavsiye ediyoruz" diyerek tamamladı.