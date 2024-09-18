Ayder Yaylası'nda bal hasadı başladı: Kilosu 3 bin liradan satılacak

Rize'nin Ayder Yaylası'nda üretilen bal, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Nisan 2022'de coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Coğrafi işaretle birlikte daha çok rağbet gören Ayder balında bu sezon hasat başladı; Hacettepe Üniversitesi'nde yapılacak tahlilin ardından balın kilogramının 3 bin liradan satışa sunulacağı belirtildi. Recep Yaşar, "Geçen yıl 2 ton civarında bal ürettik, bu yıl 5 ton civarında bal olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

'Bal Orman Yolu Projesi' onaylandı

Yaşar, Ayder balı rekoltesini artırmak için 'Bal Orman Yolu Projes'ni hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Projemiz onaylandı. Bu yolu bir yıl içerisinde gerçekleştirerek bal rekoltesini daha yukarlara çıkarmayı hedefliyoruz. Ayder'de endemik bitki türü fazla. Bölgede çok çeşit çiçek var. Bundan dolayı Ayder balı değerli. Buraya gelen ziyaretçilerimiz Ayder balından yesinler" diye konuştu.