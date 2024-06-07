Bafra Ovası'nda kışlık sebze ekimi hazırlıkları başladı

Tohumların bugünlerde viyollere (karton ve plastikten yapılan koruma kap) konulduğunu belirten Adem Aşçı, "Ekilecek ürünler içinde karnabahar, kırmızı lahana, marul, ıspanak, pırasa, brokoli gibi ürünler var. Ürünlerin 30'u kırmızı lahanadan oluşuyor" dedi.

Tohumların fide verme süresi 40 gün

Ekilen tohumların 40 gün içinde fide haline geleceğini, ardından toprakla buluşturulacağını dile getiren Adem Aşçı, "15 Ağustos'ta Bafra Ovası'nda tüm kışlık sebzelerin dikimi tamamlanmış olacak. Gelecek yıl nisan mayıs aylarına kadar da hasat devam edecek" ifadesini kullandı.

Koşuköyü Mahallesi'nde kırmızı lahana yetiştiriciliği yapan Hüseyin Gök de 17 dönüm arazide üretim gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Kırmızı lahana tohumlarını viyollere ektim. Temmuz ayının 15'inden sonra fideleri toprakla buluşturacağım" diye konuştu.