Bafra Ovası'nda tütün hasadı başladı

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, mayıs ayında ekimi yapılan tütünün Orta Durak Mahallesi'nde hasadına başlandığını söyledi.

Bafra tütününün çok kaliteli olduğunun altını çizen Tosuner, Virginia tütününün de ovada çıkmaya başladığını belirterek, "Bu tütünün verimi çok yüksek ve kar oranı da yüksek. Dönüm başına 400 ila 500 kilogram ürün veriyor. Tütün çiftçisi tütünden para kazanırsa huzurlu bir tarım yapar." diye konuştu.

Bafra Ovası'nda yaklaşık 25 bin dekar alanda tütün ekimi yapıldığını dile getiren Tosuner, "Devletimiz halkını ve üreticisini seviyor, destekliyor, bu gibi ürünlerde destekler olursa daha iyi olur" dedi.

Orta Durak Mahallesi'nde tütün yetiştiriciliği yapan İbrahim Çalışkan ise 35 dönüm araziye tütün ekimi yaptığını belirterek, "Şubat ayında tütün fidesini yetiştiriyoruz, mayıs ayında dikimini yapıyoruz. Çapası ve kırması yapıldıktan sonra, kutulayıp satışını yapıyoruz. Tarımda diğer ürünlere verilen desteği tütüne de verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.