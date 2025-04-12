Bakan Yumaklı: 'Tarihin en büyük zirai don olaylarından biri yaşandı'

Türkiye, son dönemde soğuk hava dalgasının etkisine girmiş durumda. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle, zirai don olayları meydana geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle son 3 günde etkili olan soğuk havalar nedeniyle tarihin en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığını kaydetti.

"Tüm çiftçilerimize büyük geçmiş olsun"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, Bakanlık olarak olumsuz etkiyi en aza indirmek için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti:

"Mart ve Nisan aylarında, ama özellikle son 3 günlük dönemde (10-11-12 Nisan) hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu don, kar yağışı, dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldık.

Yer yer sıcaklığın -15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi.

Bu olumsuz hava koşulları sonucu, maalesef 2014’te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık.

Tüm üreticilerimize, çiftçilerimize büyük geçmiş olsun. Bakanlık olarak günlerdir olumsuz etkiyi en aza indirmek için 7/24 sahada ve üreticimizin yanındayız."

Don ve doludan etkilenen üreticilere seslendi

Bakan Yumaklı, don ve doludan etkilenen üreticilerin Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine müracatta bulunabileceklerini de kaydetti:

"Bütün ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor. Don ve doludan etkilenen üreticilerimiz; Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerimize, sigortalı üreticilerimiz de ALO TARSİM 172 ihbar hattına ve acentelerine hasar ihbarında bulunabilirler.

Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, son yılların en geniş alanı kapsayan bu don olayı sonrasında da üretimin devamlılığını sağlamak üzere üreticilerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Tekraren üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim memleketimizi her türlü afetten korusun."