Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada 2 bin 250 çeşit ürünü ihraç ediyoruz

Yumaklı, Kastamonu Valiliği'nce Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramın bereketiyle geleceğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yağışları da beraberinde getirecek. Özellikle suyun çok kritik olduğu ve bundan sonra da olacağı dönemde elbette yağışların olması çok önemli. Bu bereket aynı zamanda bizim ülkemizin zaman zaman tarımsal üretimde bulunduğu yer açısından önemli. Tarımsal üretimde bizim bulunduğumuz yeri anlatırken şaşkınlıklara neden olduğunu görüyoruz. Sanki ilk kez söylemişiz gibi şaşkınlıklara neden oluyor ama biz tekrar edelim. Bunu yapan bu ülkenin çok kıymetli üreticileridir. Bizler tarımsal hasılada Avrupa birinciliğimizi, dünyada ilk 10 ülke arasında olduğumuzu, sebze meyve üretiminde dünyada 4. sırada olduğumuzu, 21 üründe ilk 3 sırada yer aldığımızı, 208 başlıkta yaklaşık 2 bin 250 çeşit ürünü dünyanın 186 ülkesine ihraç ettiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Bir çok alanda olduğu gibi bu alanda da güçlüyüz. Dolayısıyla bunları gerçekleştirmiş olan üreticilerimize şükranlarımızı iletiyorum."