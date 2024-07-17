'Bayramiç beyazı'nda 20 bin ton üretim bekleniyor

Mitolojik adı 'İda' olan Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç ilçesinde yetişen nektarin, Bayramiç Ziraat Odası'nın yaptığı başvuru ile 2013 yılında 'Bayramiç beyazı' adıyla Coğrafi İşaret tescili aldı. 2016 yılında Bayramiç beyazının 4 çeşit fidan tescili gerçekleştirildi. Bayramiç beyazı, 5 yıl önce Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline kavuştu.

Kazdağları'nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli 'Bayramiç beyazı', erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde hasat ediliyor. Rengi, tadı, kokusu ve aroması ile dikkat çeken ürün, diğer nektarin çeşitlerine göre de daha uzun süre dayanıyor. İhraç edildiği gibi Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerdeki hallere gönderilen ürün tüketicilerin sofralarına ulaştırılıyor.

AB Coğrafi İşaret tescilli 2 üründen biri olan Bayramiç beyazında hasat işlemleri başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, ilçede Bayramiç beyazı, elma, kiraz ve zeytin üretimi yapan çiftçi Ersin Karaca'yı ziyaret ederek, Bayramiç beyazının hasat ve boylama işleminde eşlik etti.

Bayramiç beyazında sezonda 20 bin ton üretim bekleniyor.