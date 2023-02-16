Bölgede 11 milyon küçükbaş var

Depremden etkilenen bölgede yaklaşık 35 bin küçükbaş hayvan yetiştiricisi olduğunu belirten Nihat Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin de fazlasıyla etkilendiğine dikkati çekti. Nihat Çelik, bölgedeki 10 ilde toplam küçükbaş hayvan sayısının 11 milyon civarında olduğunu bunun da toplam küçükbaş hayvan varlığının beşte biri kadar olduğunu söyledi.

Çelik, bölgede yetiştiricilerin de çeşitli ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, “Şu an için bölgede açıkta kalan hayvanlar için çadır ve yem ihtiyaçları had safhadadır. Deprem bölgesinde enkaz çalışmaları devam ederken oldukça soğuk hava şartları olumsuz tablonun daha da derinleşmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla hayvanları açıkta bulunan yetiştiricilerimize acilen çadır ve yem desteği sağlanması hayati derecede önemlidir.” dedi.

Bölgeye 1700 ton civarında yem gönderildiğine ve depremde hayatını kaybeden yetiştiricilerin sahipsiz kalan hayvanlarının TİGEM işletmelerine alınıp buralarda bakılıp besleneceğine işaret eden Çelik, açıklamaların sektöre olumlu yansıdığını söyledi.